La lujosa mansión de Buenos Aires que perteneció a la familia Anchorena ahora es un hotel, ¿cuánto cuesta alojarse?
Ubicado en una de las zonas más emblemáticas y culturalmente activas de Buenos Aires, el hotel Recoleta Grand tuvo una importante renovación que incluyó la adquisición de la mansión vecina para integrarla a su oferta de alojamiento y esparcimiento.
Se trata de la Mansión Mihura, construida en 1922 por el arquitecto Eduardo Lanús por encargo de Francisco Mihura. Años después perteneció a los Anchorena y es parte del patrimonio histórico protegido por la ciudad desde 2007. Con el paso de los años pasó a manos de los Anchorena y, sin dudas, representa el legado de la gilded age porteña.
Su incorporación representó para el hotel ascender de categoría 4 a 5 y sumarse a la división de Mariott Tribute Portfolio, que distingue a aquellos alojamientos que se diferencian por detalles particulares.
Así, un equipo de arquitectos e ingenieros resguardó el edificio familiar en estilo Neoclásico para agregarle, por encima y a partir del cuarto piso, un edificio de 12 plantas que culmina con una gran pileta climatizada. Así multiplicaron su capacidad para los huéspedes a 142 habitaciones, alcanzando unas 300 camas. Justamente en el cuarto piso está la impresionante Suite Presidencial.
También podría interesarte
Un representante bien porteño
En 1922 la Mansión Mihura ganó el Segundo Premio a la Mejor Fachada otorgado por la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los motivos por los que el inmueble posee valor arquitectónico, además de responder a la tipología denominada Petit Hotel en estilo Neoclásico Academicista: arco de medio punto en la entrada principal, amplio portal de doble hoja, almohadillado en los paramentos, basamento de material liso continuo y balaustrada en el remate. Se distingue a la diosa Ceresen el frontis triangular exhibiendo un fruto, expresión de la fertilidad natural; y otro niño que sostiene un libro.
Hoy completamente restaurada minuciosamente por el mismo equipo que trabajó en la Confitería El Molino e incluyó la recuperación de listones de madera originales (numerados según su ubicación), portones de hierro y revestimientos. Se instalaron allí los salones de reuniones, así como bares con coctelería y gastronomía de autor.
Será un espacio donde la música, la literatura y la conversación se desarrollarán con Maximiliano Matsumoto como chef y una propuesta que une brasserie, cocina de autor y la reinterpretación contemporánea de los clásicos. Ignacio Maggio, responsable de la carta de coctelería, creó tragos que encarnará la fusión de arte, experiencia y sabores que identifica al hotel. A modo de preapertura, los miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20, abren para probar sus nuevos cockteles.
Diferentes espacios para disfrutar del lujo del siglo pasado
Tras un profundo proceso de renovación integral que culminará con su reinauguración a fines de 2025, el hotel se consolida como el primer cosmopolitan retreat de Buenos Aires: un espacio donde el diseño, la gastronomía y la cultura se combinan para ofrecer una vivencia auténtica y personal.
El valor del alojamiento rondará los U$S 280 por habitación doble por noche.
Equipado con toda la tecnología, los cuartos inspirados en los camarotes de los transatlánticos tienen cafetera con cápsulas y pava eléctrica, para comodidad de los huéspedes. Por su parte, los salones de reuniones están provistos de tecnología de última generación (pantallas digitales interactivas, sonido HD y la posibilidad de realizar streaming en vivo). Todo esto contrasta con el clasicismo del ambiente en el que se encuentran. Sutiles guiños Art Déco y referencias literarias conviven armónicamente con espacios como Café de Prensa, ambientado entre bibliotecas y vinilos que homenajea a la intelectualidad porteña.
Además el Atrium (foto arriba), donde se ofrecen un abundante desayuno y las comidas para los huéspedes, se convirtió en el espacio que fusiona los tres edificios que ahora componen al Recoleta Grand: el original que fue renovado, la flamante torre y la Mansión Mihura que vienen con apellido ilustre desde la cuna.
Dirección: Av. Gral. Las Heras 1745, CABA. Web: https://www.recoletagrand.com/. Instagram: @recoletagrandhotel