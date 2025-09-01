La lujosa mansión de Buenos Aires que perteneció a la familia Anchorena ahora es un hotel, ¿cuánto cuesta alojarse?

En pleno Recoleta, una minuciosa restauración la puso en valor y aportó tecnología de punta para actualizarla. Además por encima se construyó una torre para alojar a los huéspedes. Cómo es hoy el Recoleta Grand.

La Mansión Mihura, de 1922, se acaba de incorporar al hotel Recoleta Grand. Foto: Recoleta Grand

Ubicado en una de las zonas más emblemáticas y culturalmente activas de Buenos Aires, el hotel Recoleta Grand tuvo una importante renovación que incluyó la adquisición de la mansión vecina para integrarla a su oferta de alojamiento y esparcimiento.

Se trata de la Mansión Mihura, construida en 1922 por el arquitecto Eduardo Lanús por encargo de Francisco Mihura. Años después perteneció a los Anchorena y es parte del patrimonio histórico protegido por la ciudad desde 2007. Con el paso de los años pasó a manos de los Anchorena y, sin dudas, representa el legado de la gilded age porteña.

Su incorporación representó para el hotel ascender de categoría 4 a 5 y sumarse a la división de Mariott Tribute Portfolio, que distingue a aquellos alojamientos que se diferencian por detalles particulares.

La Mansión Mihura, de 1922, se acaba de incorporar al hotel Recoleta Grand. Foto: Recoleta Grand

Así, un equipo de arquitectos e ingenieros resguardó el edificio familiar en estilo Neoclásico para agregarle, por encima y a partir del cuarto piso, un edificio de 12 plantas que culmina con una gran pileta climatizada. Así multiplicaron su capacidad para los huéspedes a 142 habitaciones, alcanzando unas 300 camas. Justamente en el cuarto piso está la impresionante Suite Presidencial.

Un representante bien porteño

En 1922 la Mansión Mihura ganó el Segundo Premio a la Mejor Fachada otorgado por la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los motivos por los que el inmueble posee valor arquitectónico, además de responder a la tipología denominada Petit Hotel en estilo Neoclásico Academicista: arco de medio punto en la entrada principal, amplio portal de doble hoja, almohadillado en los paramentos, basamento de material liso continuo y balaustrada en el remate. Se distingue a la diosa Ceresen el frontis triangular exhibiendo un fruto, expresión de la fertilidad natural; y otro niño que sostiene un libro.

Hoy completamente restaurada minuciosamente por el mismo equipo que trabajó en la Confitería El Molino e incluyó la recuperación de listones de madera originales (numerados según su ubicación), portones de hierro y revestimientos. Se instalaron allí los salones de reuniones, así como bares con coctelería y gastronomía de autor.

La Mansión Mihura, de 1922, se acaba de incorporar al hotel Recoleta Grand. Foto: Pato Daniele

Será un espacio donde la música, la literatura y la conversación se desarrollarán con Maximiliano Matsumoto como chef y una propuesta que une brasserie, cocina de autor y la reinterpretación contemporánea de los clásicos. Ignacio Maggio, responsable de la carta de coctelería, creó tragos que encarnará la fusión de arte, experiencia y sabores que identifica al hotel. A modo de preapertura, los miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20, abren para probar sus nuevos cockteles.

Diferentes espacios para disfrutar del lujo del siglo pasado

Tras un profundo proceso de renovación integral que culminará con su reinauguración a fines de 2025, el hotel se consolida como el primer cosmopolitan retreat de Buenos Aires: un espacio donde el diseño, la gastronomía y la cultura se combinan para ofrecer una vivencia auténtica y personal.

El valor del alojamiento rondará los U$S 280 por habitación doble por noche.

Equipado con toda la tecnología, los cuartos inspirados en los camarotes de los transatlánticos tienen cafetera con cápsulas y pava eléctrica, para comodidad de los huéspedes. Por su parte, los salones de reuniones están provistos de tecnología de última generación (pantallas digitales interactivas, sonido HD y la posibilidad de realizar streaming en vivo). Todo esto contrasta con el clasicismo del ambiente en el que se encuentran. Sutiles guiños Art Déco y referencias literarias conviven armónicamente con espacios como Café de Prensa, ambientado entre bibliotecas y vinilos que homenajea a la intelectualidad porteña.

La Mansión Mihura, de 1922, se acaba de incorporar al hotel Recoleta Grand. Foto: Recoleta Grand

Además el Atrium (foto arriba), donde se ofrecen un abundante desayuno y las comidas para los huéspedes, se convirtió en el espacio que fusiona los tres edificios que ahora componen al Recoleta Grand: el original que fue renovado, la flamante torre y la Mansión Mihura que vienen con apellido ilustre desde la cuna.

Dirección: Av. Gral. Las Heras 1745, CABA. Web: https://www.recoletagrand.com/. Instagram: @recoletagrandhotel