Un piletón natural a horas del Obelisco: el paraíso natural de aguas cristalinas que sorprende a sus visitantes

A solo unas horas del Obelisco este lugar ofrece actividades al aire libre ideales para quienes buscan aventura, descanso y conexión con la naturaleza.

Paisaje de Olla del Napostá. Foto: Wikipedia.

Viajar es una de los momentos más lindos de la vida y explorar paisajes naturales, una de las experiencias más gratificantes para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en la tranquilidad que ofrece el entorno.

Desde caminatas entre montañas hasta paseos junto a ríos, cada sendero revela panoramas que combinan colores, texturas y sonidos que parecen salidos de un cuadro. La naturaleza invita a detenerse, respirar profundo y disfrutar de cada detalle, convirtiendo cualquier recorrido en una aventura inolvidable.

Lo sorprendente es que no hace falta recorrer miles de kilómetros ni llegar hasta la Patagonia para vivir estas experiencias. Muy cerca del Obelisco, en la provincia de Buenos Aires, existe un lugar que parece sacado de una postal: La Olla del Napostá, un piletón natural con aguas cristalinas, rodeado de sierras, quebradas y paisajes de ensueño. Esta joya natural forma parte del sistema serrano de Sierra de la Ventana, a solo 570 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las tantas opciones que ofrece la región para los amantes del aire libre, La Olla se destaca como uno de los tesoros mejor guardados. Se trata de un piletón de unos 15 metros de diámetro, alimentado por una cascada de más de 3 metros de altura. Es un rincón ideal para quienes buscan aventura, contacto con la naturaleza y momentos de desconexión total.

Cómo llegar a La Olla del Napostá

El acceso comienza en la Estancia Funke, ubicada a unos 10 km del pueblo de Tornquist, cabecera de la comarca serrana. Desde allí, se inicia una caminata de entre 7 y 8 km que atraviesa paisajes únicos: piletones, paredones rocosos y senderos rodeados de vegetación autóctona. La dificultad del trekking es media-alta, por lo que se recomienda para personas con buen estado físico y mayores de 12 años.

La experiencia completa suele durar unas 6 horas, incluyendo caminata y tiempo para disfrutar del lugar. Se recomienda llevar calzado cómodo, agua, algo de fruta o comida ligera, protector solar y traje de baño para refrescarse en las aguas puras del Napostá.

Actividades para toda la familia

El invierno comienza a retirarse y la primavera asoma con temperaturas más agradables. Es el momento ideal para planear una escapada a este destino único. Además del trekking hasta La Olla, la zona permite realizar actividades como:

Cabalgatas por las sierras .

Escalada en roca .

Fotografía de naturaleza .

Contemplación de atardeceres serranos.

Un paisaje que cambia con cada estación

Uno de los grandes atractivos de Sierra de la Ventana es su capacidad de transformarse según la estación del año. En invierno, el paisaje se vuelve más sobrio y silencioso, mientras que en primavera y verano se llena de colores, verdes intensos y flores silvestres. La misma caminata puede ofrecer una experiencia completamente distinta dependiendo del momento en que se visite.

Para quienes decidan extender su estadía, la región cuenta con múltiples opciones de alojamiento: desde cabañas equipadas hasta estancias rurales y hospedajes en plena naturaleza. Es la oportunidad ideal para disfrutar de la comodidad sin perder la conexión con el entorno natural.

La Olla del Napostá no solo sorprende por su belleza, sino también por la sensación de aislamiento y calma que ofrece. Es un lugar que invita al silencio, al contacto con uno mismo y al disfrute pleno de la naturaleza. Una escapada a este destino es como viajar a un rincón escondido de la Patagonia, pero sin alejarse tanto de la Ciudad.