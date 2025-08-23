Cerca de Pinamar y Mar de las Pampas: la localidad balnearia con playas extensas y llenas de tranquilidad
Al momento de planificar una escapada, los primeros destinos que se vienen a nuestra mente son Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell, que si bien se destacan por sus bellas playas, no tienen la tranquilidad que poseen otros lugares. Para descontar al 100%, hay una localidad balnearia que se destaca por su paz y belleza natural, ideal para familias o parejas que quieran descansar.
Se trata de un lugar que se mantiene en “secreto” a comparación de otros destinos turísticos para preservar la paz y calma que se respira. Mientras se acerca el comienzo de clases, nada mejor que recargar energía y alejarse de la rutina que pronto nos espera.
El balneario perdido de la Costa Atlántica donde se respira paz
Mar Azul es una encantadora localidad balnearia situada muy cerca de Mar de las Pampas y Pinamar, que se destaca por su ambiente tranquilo y natural, ideal para los que buscan relajarse junto al mar o disfrutar de actividades al aire libre.
Dentro de los atractivos turísticos de Costa Azul, las extensas playas se llevan todos los elogios, ya que se caracterizan por su vegetación exuberante y su gran cantidad de actividades. Además de tomar sol y relajarse en sus playas, se pueden practicar diferentes deportes acuáticos.
Para los amantes de la aventura, una gran alternativa es andar en bicicleta por la costanera o las callecitas arboladas que conectan Mar Azul con Mar de las Pampas, ideal para conocer sus pintorescas calles de arena.
Durante la temporada de verano, los visitantes no pueden dejar de salir a cenar en alguno de los restaurantes o parrillas que ofrecen platos típicos de la costa con pescados o los clásicos argentinos que gustan a todos. También se puede disfrutar de tragos en los pequeños bares y pubs.
Por último, no se puede dejar de visitar las ferias artesanales y comprar recuerdos o productos locales. En estas zonas también se puede participar de eventos y festivales o visitar parques de juegos para niños.