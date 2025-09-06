Platos de mar y promociones cada semana: dónde queda el restaurante que ofrece “todo por $20 mil”

Con porciones abundantes y un ambiente sumamente familiar, se ganó el apodo de “la cantina número uno” de la zona sur del conurbano bonaerense.

Mojarras Restaurante Foto: Instagram

Planificar ir a comer afuera en familia es posible gracias a algunas joyitas escondidas en la provincia de Buenos Aires. En cada cocina, los profesionales gastronómicos despliegan sus saberes en cada plato, y sus mejores creaciones se ven reflejadas en la carta del restaurante, haciendo que los visitantes elijan las mismas para deleitar sus paladares cuando recorren los diferentes restaurantes del país.

En esta oportunidad, los usuarios de las redes sociales recomiendan un restaurante en particular, apodado como “La cantina número uno”, por todas las ofertas que brinda al sur del Conurbano Bonaerense y, a minutos del Obelisco.

Mojarras Restaurante Foto: Instagram

Se trata de Mojarras, un restaurante ubicado en Quilmes cuya especialidad es alimentar a familias enteras con sus mejores platos. Con una carta bien variada y platos abundantes, resuelve cualquier mediodía, cena con amigos, cumpleaños y hasta Navidades.

Este lugar ofrece una gran variedad de pastas, platos de mar y hasta pizzanesas gigantes. Su mayor particularidad es que tiene un menú principal con plato y postre a tan solo $20 mil por persona.

Mojarras Restaurante Foto: Instagram

Por último, para cerrar la semana los viernes y sábados por la noche hay 2X1 en tragos para disfrutar de una velada memorable con amigos. Para asegurarse de vivir la experiencia culinaria de “Mojarras Cantina” en Andrés Baranda 1572, en Quilmes, hay que reservar con tiempo.

Mojarras Restaurante Foto: Instagram

Cuál era la cantina preferida de Diego Maradona

Todas aquellas personas que se consideren amantes de la comida italiana y adoren los lugares clásicos de barrio, con porciones abundantes y un ambiente relajado, deben ir a La Paternal para comer en una histórica cantina.

El restaurante preferido de Diego Armando Maradona, aquel que frecuentaba cuando todavía era la promesa más importante del mundo y jugaba en Argentinos Juniors, es Cantina Chichilo.

Este local, que abrió sus puertas en 1956, es un imperdible de la zona desde aquel entonces. Tanto es así que todos los vecinos del barrio, incluida la familia Maradona, se deleitaron con sus pastas.

Una relación muy estrecha entre la cantina y el fútbol. Foto: Instagram @cantinachichilo

Desde ñoquis hasta sorrentinos, pasando por fucciles y ravioles, el lugar cuenta con una gran variedad de platos. Es que el menú también cuenta con platos como rabas, ranas a la provenzal, cordero a la portuguesa, carnes y pollo, entre otros.

Por si fuera poco, en su carta de postres, los comensales pueden encontrar, entre otras cosas, flan mixto, tiramisú, arroz con leche y mousse de chocolate.