Matute Restaurante. Foto: Instagram/matuterestauranteok

Para los comensales que quieren experimentar una escapada gastronómica distinta, hay un restaurante que se convirtió en uno de esos de campo que combinan comida abundante, tradición familiar e historia en un entorno rural.

Se trata de Matute, un bodegón de campo ubicado en General Las Heras que ofrece una experiencia ideal para salir de la rutina y disfrutar de un almuerzo rodeado de tranquilidad, a casi dos horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Matute Restaurante. Foto: Instagram/matuterestauranteok

La historia del restaurante Matute

Gran parte de la identidad de Matute estuvo marcada por Juan, el dueño y anfitrión, que es recordado por la pasión que tenía por la gastronomía y la vida de campo.

Ganador de varios premios en Exposición Rural, dejó una impronta que en la actualidad sigue viva gracias a su familia, que mantiene el espíritu del restaurante y sus tradiciones.

Matute Restaurante. Foto: Instagram/matuterestauranteok

Cuánto sale comer en Matute en marzo 2026

Entre las opciones más elegidas aparecen las empanadas a $3.700, la milanesa napolitana con fritas a $25.000 y el bife de chorizo completo con papas fritas y huevo a $34.000. También se destaca la picada “matute” libre, una de las propuestas más completas de la carta, que incluye tabla de fiambres, escabeches, pizza, empanada, rabas, mejillones, papas fritas, milanesas, tortilla de papas, brochettes, bastones de muzzarella y vitel toné por $38.000.

El menú se completa con una porción de rabas a $26.000, hamburguesa completa de la casa por $19.000 y lasagna con estofado a $24.000. Además, de martes a viernes ofrecen un menú ejecutivo de almuerzo con cinco opciones de platos y bebida chica incluida. Un sitio ideal para ir en familia.

Matute Restaurante. Foto: Instagram/matuterestauranteok

Cómo llegar al bodegón Matute

Ubicado sobre la calle Dr. Atilio Chiocconi 2, el restaurante se volvió una opción elegida por quienes buscan una salida de fin de semana con aire de campo, buena comida y un entorno cargado de historia.

Desde Buenos Aires, llegar a Matute en General Las Heras demanda aproximadamente entre 1 hora 45 minutos y 2 horas en auto, según el tránsito.

Matute Restaurante. Foto: Instagram/matuterestauranteok

La forma más directa es tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego empalmar con la Ruta Provincial 6 hasta conectar con la Ruta Provincial 40 rumbo a General Las Heras. Una vez en el centro de la localidad, se llega hasta el restaurante.

También existe la opción de ir en transporte público: se puede tomar un tren hasta Estación Merlo y desde allí combinar con un colectivo de media distancia hacia General Las Heras, aunque es bastante largo.