Saigón Noodle Bar, un verdadero viaje a Vietnam con el paladar. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

En uno de los puntos más neurálgicos de San Telmo se encuentra Saigón Noodle Bar, un restaurante de street food vietnamita inaugurado a fines de 2016, a pocos pasos del emblemático mercado. A este local se suman otros dos, ubicados en Retiro y Palermo. Los tres espacios comparten los platos más típicos de su cocina, para degustar en el lugar o llevar a casa, con una estética moderna, precios accesibles y una experiencia de primera línea.

Creado por el empresario Matías McLurg, el proyecto nace con la intención de acercar la comida tradicional del sudeste asiático a los paladares locales. La propuesta está influenciada por sus vivencias en Francia, donde residió durante un tiempo en un barrio que le permitió conectarse con esta gastronomía tan popular, presente tanto en puestos callejeros como en locales que funcionan durante toda la noche.

Ubicado donde supo funcionar un antiguo bodegón español, en el primer local de Saigon Noodle Bar, al igual que en sus otros salones, predomina una ambientación descontracturada e informal. También sorprende su barra con cocina a la vista, donde es posible recorrer con la mirada cómo se confeccionan los ítems del menú. Colores tenues, texturas de madera y hierro se replican en San Telmo, Retiro y Palermo, al igual que un colorido neón que reza “Pho Open”, en referencia a su plato más representativo.

Saigón Noodle Bar, un verdadero viaje a Vietnam con el paladar. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

Qué comer en Saigón Noodle Bar: los platos imperdibles de la cocina vietnamita

Su carta evoca los sabores más auténticos de Vietnam, aún desconocidos para muchos comensales, con ingredientes frescos, preparaciones caseras y una planta de producción propia donde elaboran gran parte de los insumos que utilizan.

Entre las entradas se destacan los Spring Rolls, una de las estrellas de la casa: arrollados de papel de arroz con langostinos, fideos de arroz, panceta, lechuga, pepino y hierbas aromáticas, acompañados con salsa de maní y Nuoc Cham. También sobresalen los Nems fritos de cerdo, rellenos de carne porcina, zanahoria, cebolla y fideos de poroto, servidos con salsa Nuoc mam cham.

Saigón Noodle Bar, un verdadero viaje a Vietnam con el paladar. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

Para quienes prefieren opciones sin carne, hay una versión vegana con tofu marinado, fideos de arroz, pepino, hierbas frescas y salsa de maní.

Entre los platos principales, uno de los más pedidos es el Bo Luc Lac: cubos de ojo de bife marinados y salteados a la manteca, acompañados con su clásica salsa, huevo frito, tomates cherry, pepino y cilantro.

Dentro de las sopas, se destaca la Pho Bo, una de las más icónicas de la gastronomía vietnamita, disponible en formato grande o mini. En Saigón la ofrecen en dos versiones: Pho Bo, con carne de res, y Pho Ga, con pollo. El caldo se cocina durante cinco horas con una mezcla de siete especias, y se sirve con fideos de arroz frescos y carne cocida y cruda, que termina de cocinarse en el líquido caliente. Llega a la mesa con brotes de soja, cilantro, cebolla morada, lima y salsa hoisin, y se puede sumar un extra de cola de rabo para intensificar el sabor.

Además, el lugar cuenta con opciones vegetarianas y veganas, así como otros platos con arroz, curries y fideos salteados con carnes y vegetales.

Bo Luc Lac de Saigón Noodle Bar. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

Para el momento dulce, Saigón se renueva con dos incorporaciones. Por un lado, el postre Ca Phe Trung, una deconstrucción del clásico café vietnamita, con gelatina de café, leche, sabayón y chocolate rallado y, por el otro, el Chuoi Nuong, que lleva banana asada con sticky rice, leche de coco y castaña de cajú.

En cuanto a la oferta de bebidas, se compone de cervezas de autor, como la Viet Kong Session Ipa de Saigón o su lager sin alcohol, una selección de vinos, kombuchas frutales, limonadas, té fríos y aperitivos clásicos.

Chuoi Nuong de Saigón Noodle Bar. Foto: Instagram @saigonnoodlebar

Además, también cuenta con nuevos ingresos: café vietnamita, el Ca Phe Den (café negro), Ca Phe Dua (café con leche condensada y crema de coco) y Ca Phe Sua Da (café con leche condensada).

Dónde queda Saigón Noodle Bar y cuándo abre

Saigón Noodle Bar cuenta con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en Marcelo T. de Alvear 818 (Retiro), Soler 4388 (Palermo) y Bolívar 986 (San Telmo). Abre todos los días, de lunes a domingo, de 12 a 00, y se presenta como una opción ideal para adentrarse en la auténtica cultura culinaria vietnamita, con propuestas sinceras y sabores tradicionales sin salir de la ciudad.