El pueblito de 10 cuadras ideal para jubilados que disfrutan de la naturaleza y la tranquilidad. Foto: Instagram @airesdecultura (Copilot)

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles, se esconde Cucullú, un pequeño pueblo rural que parece detenido en el tiempo y que se presenta como una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad a solo una hora de la capital. Con apenas 551 habitantes, este rincón bonaerense invita a bajar el ritmo, caminar sin apuro y reconectarse con la calma del paisaje pampeano.

Cucullú se encuentra en el partido bonaerense de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires. Foto: Instagram @airesdecultura

La historia de Cucullú se remonta a 1889, cuando se inauguró la estación local del antiguo Tranway Rural impulsado por Federico Lacroze. Las tierras para construir la estación fueron donadas por el comerciante vasco Juan Simón de Cucullú, cuyo apellido terminaría dando nombre al pueblo.

Cucullú: un refugio de paz y verde a solo 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

Desde entonces, el lugar mantiene intacto su espíritu de otra época: la mayoría de sus calles siguen siendo de tierra (salvo la principal, que conecta con la Ruta Nacional 7), lo que refuerza la sensación de viajar al pasado apenas se llega al pueblo de San Andrés de Giles.

Cucullú mantiene intacto su espíritu de otra época: la mayoría de sus calles siguen siendo de tierra. Foto: Instagram @airesdecultura

Uno de los rasgos distintivos de Cucullú es su tradición alfarera. El pueblo es conocido por sus artesanos, que trabajan la cerámica de manera artesanal y ofrecen piezas únicas, desde adornos hasta objetos de uso cotidiano. Para los visitantes, recorrer los talleres y ferias es una oportunidad ideal para llevarse un recuerdo auténtico del lugar.

Aunque muchos viajeros eligen visitarlo en el día, quienes buscan una experiencia más inmersiva pueden pasar la noche en alguno de los pocos alojamientos habilitados por la municipalidad: apenas cuatro hospedajes, cuyas reservas suelen completarse con anticipación. El tamaño del pueblo permite recorrerlo a pie sin dificultad: en unas diez manzanas se concentran sus principales atractivos.

Qué ver en un pueblo de 10 cuadras: los imperdibles de Cucullú

Entre ellos se destaca la histórica Casa Gallo, un tradicional almacén de campo, bar y restaurante inaugurado en 1880 que conserva su fachada original. Allí, se pueden degustar platos típicos y, durante los fines de semana, disfrutar de espectáculos de música folclórica en un ambiente bien criollo.

La capilla del pueblo, construida recién en 1960, varias décadas después de la fundación de Cucullú. Foto: Instagram @airesdecultura

Otro punto de interés es la pequeña capilla del pueblo, construida recién en 1960, varias décadas después de la fundación de la localidad. También, el Club Atlético Cucullú funciona como un importante centro social, donde vecinos y visitantes se reúnen para practicar deportes y participar en actividades comunitarias.

El Club Atlético Cucullú funciona como un importante centro social, donde los vecinos se reúnen a hacer deportes. Foto: Instagram @airesdecultura

La celebración más esperada del año es la Fiesta del Hornero, que se realiza cada noviembre y convoca a toda la comunidad. Durante dicha jornada festiva, el pueblo se llena de vida con espectáculos en vivo, ferias de artesanos, juegos y propuestas gastronómicas que atraen tanto a vecinos de la zona como a turistas curiosos.

¿Dónde queda Cucullú y cómo llegar desde CABA?

Llegar a Cucullú desde CABA es sencillo: se puede acceder en aproximadamente una hora desde Buenos Aires por las Ruta Nacional 7 o la Ruta Nacional 8, combinando con la Ruta Provincial 41. Un viaje corto que conduce directo a un paisaje rural donde el tiempo parece correr más lento.