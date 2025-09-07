Se viene la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero: cómo llegar al pueblo que les hace honor a estas delicias

Una nueva edición de esta tradicional fiesta gastronómica promete sabores únicos y mucha música en vivo. Dónde y cuándo se celebra.
domingo, 7 de septiembre de 2025, 24:20
La provoleta argentina entre las comidas más destacadas. Foto NA.
La provoleta argentina entre las comidas más destacadas. Foto NA.

El aroma del queso a la parrilla y los sabores intensos del chacinado casero serán los grandes protagonistas de una nueva edición de la fiesta gastronómica más esperada. Una noche pensada para probar todos productos locales: desde fiambres artesanales hasta costillares y provoleta bien dorada, acompañados de música en vivo. ¿Dónde se realiza?

Cuándo y dónde se realiza la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero

En la provincia de Córdoba, la Municipalidad de Arroyo Algodón, ubicada a 164 km al sureste de la capital provincial, confirmó que este año se realizará la 10ª edición de la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero. La cita será el sábado 13 de septiembre a partir de las 21.30, en el Salón Multiusos de la localidad.

Fiesta de la provoleta y el chacinado casero. Foto: Instagram @municipalidad_arroyoalgodon

Los organizadores invitan a disfrutar de una velada especial con música en vivo a cargo de Marito Campos y Los del Arroyo, entre otras bandas, mientras se degustan productos locales y regionales.

Qué se podrá probar en la fiesta

El menú incluirá:

  • Entradas: cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharrón.
  • Quesos y fiambres: tabla con salame seco artesanal, bondiola artesanal, lomitos ahumados, mortadela gourmet y queso tybo.
  • Plato principal: chorizo, morcilla, costillas de cerdo y de novillo acompañadas con verduras al escabeche.
  • Postre: helado.
  • Especial del evento: queso parrillero.
Fiambre. Foto: Unsplash.
Cómo llegar a Arroyo Algodón desde Córdoba Capital

Entradas y reservas

Las entradas cuestan 25.000 pesos para adultos y 15.000 pesos para menores, sin incluir bebidas. Los tickets se pueden comprar en la Municipalidad de Arroyo Algodón, Kiosco Ritel, Lácteos ADC, Terminal de Arroyo Algodón y Kiosco Trinitarios en Villa María.

Provoleta. Foto NA.
Con propuestas gastronómicas únicas y el encanto de la música en vivo, la fiesta del queso provoleta y el chacinado casero se consolida como una de las celebraciones más esperadas en el calendario cordobés.