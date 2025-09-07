Un día de campo inolvidable: dónde disfrutar la experiencia en Buenos Aires que incluye asado libre y vuelo en globo

El paquete completo para el día de campo se compone de una cálida recepción con snacks y vino al llegar, seguida de un almuerzo libre donde no falta: costillar, vacío, pollo, achuras y conservas caseras.

Asado libre y bautismo en globo Foto: Instagram @chacrademonte_

A solo 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un destino ideal para pasar un inolvidable día que incluye desde asado libre, merienda a vuelo en globo.

Todo ubicado en un entorno natural para desconectar del ruido citadino. Ubicado en San Miguel del Monte, es posible vivir una experiencia única en lo que es En Chacra de Monte, a apenas 1 hora y media del Obelisco se puede combinar.

A 90 kilómetros de la Ciudad se encuentra este paraíso Foto: Instagram @chacrademonte_

El vino y la bebida es libre, para degustar todas las delicias enumeradas. Y para cerrar, hay postres caseros y una merienda con tortas e infusiones.

Una experiencia única en Chacra de Monte. Video: Instagram @chacrademonte_

El gran atractivo del día es el bautismo de vuelo en globo, guiado por instructores expertos, ideal para disfrutar del atardecer y contemplar la tranquilidad del campo desde las alturas.

Además, el predio cuenta con un sector calefaccionado para comer y relajarse sin preocupaciones, haciendo que la escapada sea perfecta para familias, amigos o parejas que buscan desconectar de los hábitos rutinarios con horarios.

Una experiencia difícil de olvidar Foto: Instagram @chacrademonte_

¿Cuánto cuesta la jornada completa en San Miguel del Monte?

Todo esto tiene un valor incalculable, pero, un precio razonable de $90.000 por persona, incluyendo el vuelo en globo y todas las comidas y actividades del día, que se extiende de 12 a 20 horas.

Por eso, para vivir un finde diferente, rodeado de naturaleza, buena gastronomía y diversión, Chacra de Monte en San Miguel del Monte es la opción ideal para escapar del ruido de la ciudad y crear recuerdos inolvidables.