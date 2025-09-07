Vuelve la Fiesta Nacional del Asador Criollo: dónde y cuándo se le rendirá homenaje a esta tradición

En su quinta edición, el festival promete una competencia que combina sabor y técnica, manteniendo vivas las costumbres que rodean este plato emblemático.

Fiesta Nacional del Asador Criollo. Foto: Instagram @fiestanacionaldelasadorcriollo

El asado criollo es mucho más que un plato en Argentina: es una tradición que reúne familias y amigos, combina técnica y pasión, y representa uno de los símbolos más fuertes de la cultura pampeana. Cada corte, cada fuego y cada preparación cuentan una historia de identidad y orgullo regional.

La Fiesta Nacional del Asador Criollo celebra justamente ese legado. En su sexta edición, el festival promete una competencia que combina sabor y técnica, reconociendo a quienes logran preparar el mejor asado criollo y manteniendo vivas las costumbres que rodean este plato emblemático. ¿Dónde se realiza?

En un pequeño pueblito del interior, la tradición se convierte en homenaje. Sus calles se llenan de visitantes de distintas provincias que llegan a compartir la pasión por el asado y rendir tributo a una de las costumbres más queridas del país.

Más que una competencia, la fiesta se transforma en un verdadero ritual de identidad, donde cada vecino y cada viajero se sienten parte de una misma mesa.

Dónde y cuándo se realiza la Fiesta Nacional del Asador Criollo

El evento se llevará a cabo en Miguel Riglos, La Pampa, el próximo 21 de septiembre de 2025. Los participantes competirán en parejas y serán evaluados por un jurado especializado según técnica, tiempo de cocción, sabor de la carne, conocimiento sobre el asado y comportamiento durante la competencia.

Las entradas tendrán un valor de 45.000 pesos y se pueden adquirir en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Miguel Riglos y otros puntos de venta en la provincia. Más allá de la competencia, el festival ofrece música, camaradería y una verdadera experiencia para los amantes de la tradición pampeana y de la gastronomía argentina.

Competencia de asadores

Durante la fiesta, los participantes competirán en parejas para preparar el mejor asado criollo. Un jurado especializado evaluará cada preparación según:

Técnica empleada y manejo del fuego.

Tiempo de cocción.

Sabor y cocción de la carne.

Conocimiento sobre el asado y sus tradiciones.

Presentación personal y vestimenta.

Comportamiento, limpieza e higiene antes, durante y después del certamen.

La Fiesta Nacional del Asador Criollo se consolida así como una cita imperdible para los amantes de la carne y la tradición, destacando el asado como un patrimonio vivo de la región pampeana.