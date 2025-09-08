Cuánto cuesta el paseo en globo aerostático sobre el campo de tulipanes de Trevelin, el más famoso de la Patagonia

Una experiencia única que permite sobrevolar miles de tulipanes en plena floración mientras se disfrutan vistas panorámicas de la Cordillera de los Andes, ideal para quienes buscan momentos inolvidables y fotografías de ensueño. Las fechas y horarios de visitas.

Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

La Patagonia argentina posee un encanto único que cautiva en cualquier época del año. En otoño se tiñe de colores cálidos, en invierno se convierte en un ícono del turismo y en verano invita a disfrutar de sus lagos de ensueño. Sin embargo, en primavera ocurre un fenómeno único en su tipo que vale la pena ver al menos una vez en la vida.

A partir de octubre, Chubut se prepara para la llegada de los tulipanes a Trevelin, un pueblo que fue elegido como uno de los más lindos del mundo. Ubicado a 26 km de Esquel, este espectáculo atrae turistas de todo el país e incluso del extranjero, ya que es realmente mágico ver cómo el campo se llena de color tras una larga espera.

El Campo de Tulipanes en la Patagonia. Foto: Turismo Trevelin

En ese sentido, la experiencia de volar en globo aerostático sobre el campo de tulipanes se convierte en una de las más buscadas. Sin embargo, es importante conocer los precios antes de ilusionarse, ya que no resulta nada económica.

Cuánto cuesta el paseo en globo aerostático en el campo de tulipanes de Trevelin

La experiencia del vuelo cautivo en globo aerostático dentro del espectacular predio de Tulipanes Patagonia, en Trevelin, es realmente impactante. Rodeado de miles de flores en plena floración y con vistas a la Cordillera de los Andes, este paseo ofrece un espectáculo único.

A diferencia de una excursión tradicional, el vuelo cautivo consiste en un ascenso vertical de 20 a 30 metros, con el globo anclado a tierra, lo que permite disfrutar de una vista panorámica del campo de tulipanes, los viñedos cercanos y el entorno natural del valle. La permanencia en el aire es de aproximadamente 10 minutos.

La actividad se realiza exclusivamente entre las 6 y las 9 de la mañana, aprovechando las condiciones óptimas de luz y clima. La capacidad máxima es de 5 personas por despegue y el valor por persona es de USD 150.

Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

Es importante destacar que el paseo en globo se paga aparte de la entrada al predio, que tiene un valor general de $32.000, mientras que los menores entran sin cargo. Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de la web oficial con un descuento especial, o directamente en la puerta al momento del ingreso.

Fechas y horarios de visita

El Campo de Tulipanes abre al público todos los días entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, en el horario de 9:00 a 19:00 hs. Aunque la apertura comienza el 7 de octubre, la floración es progresiva, por lo que el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

Campo de Tulipanes, Trevelin, Chubut. Foto: Turismo Trevelin.

Qué hacer en Trevelin

Además de disfrutar del campo de tulipanes, Trevelin ofrece varias actividades para todos los gustos. Se puede visitar el Molino Harinero Nantfa, participar de la tradicional ceremonia del té galés, o recorrer la ruta del vino entre la montaña, ya que el pueblo cuenta con tres bodegas para visitar.

También es posible hospedarse en domos totalmente equipados en medio de la montaña, conocer la reserva Nantifol y visitar sus famosas cascadas. Sin dudas, estas experiencias hacen que Trevelin sea un destino ideal para quienes buscan naturaleza, historia y gastronomía en un solo lugar.