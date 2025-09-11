Vacaciones en Mar del Plata: cuánto saldrá alquilar una casa o departamento este verano

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos anunció los valores locativos sugeridos para estas temporada, aunque afirmó que cada operación quedará sujeta al acuerdo entre propietarios e inquilino.

Mar del Plata. Foto: NA

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, miles de argentinos ven a Mar del Plata como un posible destino para pasar unos días de descanso. En ese sentido, crecen las búsquedas sobre los alquileres, que este año tendrán un importante aumento.

En esa línea, alquilar en “La Feliz” por inmobiliaria durante la temporada de verano 2026 presentará un alza del 25% y se podrán conseguir casas y/o departamentos desde $300 mil hasta casi $1.000.000.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Cuánto costará alquilar por inmobiliaria en el verano en Mar del Plata

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata anunció los valores locativos sugeridos para estas vacaciones.

En conferencia de prensa realizada en la sede de Bolívar 2948, el presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, señaló que la decisión se adoptó “en un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la inflación interanual por el Índice de Contratos de Locación (ICL) ronda el 50%”.

Rossi estuvo acompañado por el presidente del Emturyc, Bernardo Martín, la vicepresidenta 1°, Verónica Berasueta, y la delegada de Balcarce, Carolina Viana. Durante la presentación, destacó que “Mar del Plata es el faro donde mira el turismo” y subrayó la necesidad de “manejarnos con prudencia con los precios ante la competencia de países vecinos y la situación económica actual”.

Valores orientativos en pesos por semana

De acuerdo a lo informado, los precios sugeridos para los alquileres temporarios serán:

Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000

Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000

Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Desde el Colegio remarcaron que estos valores son sugeridos y que cada operación quedará sujeta al acuerdo entre propietarios e inquilino.

Vista panorámica de Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Cuánto cuesta alquilar una carpa en Mar del Plata

Por su parte, muchos balnearios definieron los precios de la temporada, pero uno de los más tradicionales, el Balneario 12 de Punta Mogotes, ya definió los valores por día, semana, quincena, mes y temporada con resultados sorprendentes.

Una carpa por día costará $80 mil, en un valor ya fijado y firme para toda la temporada, sacando varios días se bonifica el estacionamiento que valdrá $15.000.

El mes entero en enero tiene un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda, que es la más fuerte, $1.200.000.

Los diez días saldrán $800.000 con el estacionamiento bonificado y la semana $560.000.

En tanto, en febrero el mes tiene un valor de $1.700.000, la quincena $900.000 y la semana $500.000.