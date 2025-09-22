Villa La Angostura busca consolidarse como destino de bodas nacionales e internacionales: los detalles del proyecto

“Queremos aprovechar todo el potencial que nos brinda la naturaleza para este tipo de experiencias”, informaron desde el área de Turismo.

Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Unsplash.

La ciudad de Villa La Angostura busca consolidarse como el nuevo destino de bodas nacionales e internacionales en la Patagonia. La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo local, tiene el objetivo de posicionar al municipio como sede de festejos íntimos y de alto impacto, en medio de un entorno natural maravilloso e incomparable.

El objetivo de esta propuesta es atraer a parejas tanto de Argentina como del extranjero que desean un “salón” distinto al tradicional para dar el “sí”, rodeados de lagos, montañas y bosques que convierten a la región en un lugar único. “Queremos aprovechar todo el potencial que nos brinda la naturaleza para este tipo de experiencias”, informaron desde el área de Turismo.

Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

El plan prevé un trabajo conjunto con organizadores de eventos, hoteles, restaurantes, fotógrafos y proveedores locales, con el fin de ofrecer un excelente servicio que contemple cada detalle de la boda.

A nivel internacional, el turismo de bodas ya es un motor económico clave: genera empleo, impulsa el sector gastronómico y hotelero y ayuda a desestacionalizar la actividad turística. Villa La Angostura busca replicar ese modelo, sumando el plus de su privilegiada ubicación en la cordillera.

Desde el municipio explicaron que se trata de un proyecto a mediano plazo, pero que demandará capacitaciones específicas y la promoción del destino en ferias nacionales e internacionales. Sin embargo, confían en que el sello “Destino de Bodas en la Patagonia” sea una marca distintiva para la localidad.