De la serie al viaje soñado: los paisajes de la Patagonia que deslumbran en “La Hija de Fuego”, la serie de la China Suárez

La tira de Disney+ protagonizada por la China Suárez dejó una semilla de curiosidad para los viajeros que quieren ir a pasar un verano a la cordillera, en los escenarios donde se grabaron las escenas más impresionantes de esta historia de venganza.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

“La Hija del Fuego: la venganza de la bastarda” es la nueva serie protagonizada por la China Suárez y Eleonora Wexler, que cuenta la historia de una mujer de 30 años que quiere vengar a su madre, quien murió en manos de sicarios cuando ella apenas era una niña. La travesía de la protagonista la lleva de Madrid a un lugar llamado Villa Los Cóndores y, aunque es un lugar ficticio, lo cierto es que el escenario fue filmado en la provincia de Neuquén, Patagonia argentina.

En la serie, se puede ver como los paisajes plasman lo vasto y bello del sur del país, rodeado de montañas, senderos y lagos. Por eso, muchos usuarios de la plataforma de Disney+ se preguntan dónde quedan los escenarios de esta serie. Lo cierto, es que muchos de ellos fueron grabados en Villa La Angostura y San Martín de los Andes, dos de los lugares más visitados por los turistas, tanto en invierno como en verano.

Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. Foto: Prensa.

Patagonia de serie: los paisajes donde se filmó “La Hija del Fuego”, ideales para vacacionar durante el verano

Varios de los paisajes que aparecen en la serie están ubicados en la provincia de Neuquén, un destino que combina lagos cristalinos, montañas y arquitectura de montaña, por lo que, si estás planeando unas vacaciones a pura naturaleza, sol y lago, estos rincones se lucen incluso fuera de la pantalla de la serie protagonizada por María Eugenia Suárez.

Uno de los escenarios más destacados es el Lago Lolog, en San Martín de los Andes. Rodeado de bosques y con playas de aguas transparentes, es ideal para relajarse, nadar o realizar actividades como kayak y paseos en contacto con la naturaleza para toda la familia.

Lago lolong Foto: Google fotos

Por otro lado, otro de los puntos clave que no puede dejar de ser visitado por los turistas es el Puerto Manzano, en Villa La Angostura. Esta pequeña bahía de postal enamora a los visitantes por su tranquilidad, sus vistas privilegiadas y sus pintorescas casas, varias de las cuales sirvieron como locación para distintas escenas de la serie.

Y aunque la lista puede seguir, los fanáticos de la serie no pueden dejar de visitar la Residencia El Messidor, ubicada en Villa la Angostura, donde se desarrolla la historia. Este imponente castillo francés, se encuentra frente al lago Nahuel Huapi, aporta un aire elegante y misterioso que encaja a la perfección con la atmósfera de la historia.

Residencia El Messidor en Villa La Angostura. Foto: Wikipedia.

De qué se trata “La Hija del Fuego”

“La Hija del Fuego” es una serie argentina de drama y suspenso que combina conflictos familiares, secretos del pasado y una fuerte carga emocional. La historia sigue a una joven marcada por una infancia atravesada por hechos traumáticos, cuyo regreso al sur despierta verdades ocultas y tensiones latentes.

La producción está protagonizada por la China Suárez, quien encabeza un elenco destacado de la ficción nacional, y se apoya en los paisajes patagónicos como parte esencial del relato.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda. Foto: Disney+

Con una estética cuidada y escenarios naturales impactantes, la serie logró captar la atención del público y posicionar a la Patagonia como uno de los destinos más deseados para quienes buscan viajar inspirados por la pantalla.