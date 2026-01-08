Villa La Angostura: el gran evento musical de la Fundación BPN en los Jardines del Messidor

El evento contó con la interpretación de un variado repertorio del Cuarteto de cuerdas y el Quinteto de metales.

Jardines de la Residencia El Messidor de Villa La Angostura. Foto: Gentileza La Angostura Digital

Villa La Angostura fue testigo un gran concierto de la Fundación FBN en los jardines de la Residencia El Messidor, que contó con el Cuarteto de cuerdas y el Quinteto de metales.

La presentación fue organizada por el ministerio de Turismo de la provincia y NeuquenTur.

La propuesta musical fue una nueva propuesta turística al aire libre para disfrutar el verano en un entorno único.

La actividad fue abierta a todo público, y fue disfrutada por vecinos y veraneantes que llevaron reposeras y lonas para disfrutar de la presentación con mayor comodidad.

Jardines de la Residencia El Messidor de Villa La Angostura. Foto: X

Detalles de las presentaciones

El Cuarteto de cuerdas, integrado por María Sol Nardozza, Julieta Bolonci, Clara Nardozza y Oswaldo Corro interpretó Ain’t Misbehabin, Amazing Grace, Beale street blues, Cartoon S, Just a closer work, La vie en rose, Puttin on Ritz, Bohemian Rapsody, Killertango, Libertango, La Cumparsita.

Por su parte, el Quinteto de metales, integrado por Jair Rodríguez, Luciana Hernández, Gustavo Berri, Gastón Basegio y Natalia González deleitó con Allá rústica, Serenata nocturna, Kreisler, Palladio, Por una cabeza, Concierto para trompa Nº4 de Mozart, Concertó for strings in D mejor de Vivaldi, Viva la vida.