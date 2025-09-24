Fiesta Nacional de la Flor en Escobar: cuándo es, actividades del evento y precio de las entradas

La localidad bonaerense espera recibir a familiares, grupos escolares y viajeros interesados en la cultura y las costumbres de la región con el objetivo de fortalecer el turismo. Conocé cuál fue la flor elegida para la edición número 62.

Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar. Foto: Municipio de Escobar.

La localidad bonaerense de Escobar será epicentro de la edición número 62 de la Fiesta Nacional de la Flor, que se realizará del del 4 al 12 de octubre en Mateo Gelves 1050, a tan solo 50 kilómetros de Capital Federal.

Durante nueve días, el Predio Floral ofrecerá actividades culturales, espectáculos, exposiciones, iniciativas y propuestas productivas para toda la familia. El acceso al público será de 09:00 a 19:00 horas.

La presentación de la edición número 62 de la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar. Créditos: Instagram @fiestanacionaldelaflor

Las entradas tendrán un valor general de $10.000 para mayores de 10 años y $8.000 para jubilados y residentes de Escobar. Los jubilados escobarenses, menores de 10 años y las personas con discapacidad con acompañante tendrán ingreso gratuito.

El circuito comprende exposiciones de las especies florales, ferias de productos regionales y espacios destinados a charlas sobre temáticas relacionadas con la producción sustentable, jardinería y el cuidado del medioambiente.

El folleto de la edición número 62 de la Fiesta Nacional de la Flor, en Escobar. Foto: Instagram @fiestanacionaldelaflor

Los productores y viveristas presentarán durante la fiesta una selección de flores y plantas ornamentales, con la finalidad de visibilizar el trabajo local y la riqueza de la agricultura bonaerense.

La flor elegida para representar a la Fiesta este 2025 será el girasol, un símbolo del sol que representa el amor, la admiración, felicidad y energía en Occidente, mientras que, en otras culturas, como la china, significa buena suerte y larga vida.

Desfile de carrozas en la Fiesta Nacional de la Flor

El sábado 11 de octubre tendrá lugar uno de los eventos más esperados: el tradicional desfile de carrozas, donde vecinos y representantes de la producción local presentarán estructuras decoradas con flores y elementos artísticos.

Se trata de un espectáculo con una atmósfera festiva que imprime personalidad propia a la celebración y sirve como oportunidad para que los visitantes disfruten de expresiones artísticas de diferentes sectores de la comunidad en un clima de alegría.

El girasol, la flor elegida para la edición número 62. Foto: Unsplash.

La Fiesta Nacional de la Flor bajará su telón el domingo 12 de octubre con la elección de embajadoras y embajadores, un reconocimiento a jóvenes referentes de la localidad que promueven el trabajo asociativo y los valores regionales.

De esta manera, la localidad espera recibir a familiares, grupos escolares y viajeros interesados en la cultura y las costumbres de la región con el objetivo de fortalecer el turismo en la zona norte bonaerense.