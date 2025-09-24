No solo la Fiesta Regional del Choripán: otros festivales gratuitos que se hacen en el pueblo de Ranchos

De cara a la celebración alrededor del choripán, el próximo 5 de octubre, el pueblo bonaerense también recibe otros eventos.

Festival de Fortines, en Ranchos, Buenos Aires. Foto: Instagram municipalidadgeneralpaz

El próximo domingo 5 de octubre en Ranchos, dentro del partido de General Paz, se celebrará la Fiesta Regional del Choripán. Se trata de un evento gratuito en donde se celebrará esta preparación tan vinculada con Argentina. De todos modos, no es el único evento que se lleva adelante en el pueblo bonaerense.

Ranchos recibe también a lo largo del año dos eventos clave para su comunidad: el Festival de los Fortines durante enero y el Día de la Virgen del Pilar en octubre.

Fiesta Regional del Choripán en Ranchos, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram Fiesta del Choripán

Festival de los Fortines en Ranchos

La primera de las festividades mencionadas tiene lugar durante la segunda quince de enero. Esta fecha suele unirse con el aniversario de la fundación de Ranchos, que data del 15 de enero de 1781.

El Festival de los Fortines se lleva a cabo desde el año 2023, y suele contar con distintas celebraciones, así como también propuestas gastronómicas y musicales.

Festival de Fortines en Ranchos, Buenos Aires. Foto: Mirada Central

Al igual que la Fiesta Regional del Choripán, se realiza en la Laguna de Ranchos y en este 2025 tuvo lugar el 11 y 12 de enero. Como ocurre con casi todos los eventos que se llevan a cabo en el pueblo bonaerense, el folklore tiene un lugar central en la celebración.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados de la Nación declaró en 2007 como evento de interés cultural en 2007.

En 2024, no hubo Festival de Fortines producto de “la situación económica que transita el país y que consecuentemente golpea a la administración municipal”, como habían comunicado en sus redes sociales.

Festival de Fortines en Ranchos, Buenos Aires. Foto: Instagram municipalidadgeneralpaz

Día de la Virgen del Pilar en Ranchos

Otra celebración muy importante para Ranchos es el Día de la Virgen del Pilar, que tiene lugar cada 12 de octubre. Se trata de la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos.

En este caso, los festejos tienen que ver con la devoción por su figura e incluso se ha declarado feriado municipal en algunos años.

Día de la Virgen del Pilar en Ranchos. Foto: Multimedio Digital

Las actividades se suelen llevar a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el pueblo bonaerense Ranchos, con distintas misas y hasta peregrinaciones.

Cómo llegar a la Fiesta Regional del Choripán

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a Ranchos (Partido de General Paz, Buenos Aires) hay varias opciones:

En auto

Distancia aproximada: 110 km.

Tiempo de viaje: 1h 40 min – 2h (depende del tráfico).

Recorrido más común: salir de CABA por Autopista Buenos Aires – La Plata (AU 1); seguir hasta Ruta Provincial 36 en dirección a Brandsen.

Desde Brandsen tomás la Ruta Provincial 29 hacia Ranchos. Se llega directo a la Laguna de Ranchos, donde se hace la fiesta.

En colectivo

Empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla hacen el trayecto: salen desde Terminal Dellepiane o Terminal de La Plata hacia Ranchos.

El viaje en micro tarda alrededor de 2h 30 min.

Combinando transportes

Tren desde Constitución a La Plata o a Brandsen. Desde allí, un micro o combi local a Ranchos (unos 40 km desde Brandsen).

Fiesta Regional del Choripán

Dónde : Isla Central de la Laguna de Ranchos, Gral. Paz.

Cuándo: Domingo 5 de octubre 2025, desde las 10.