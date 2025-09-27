Café de especialidad y delicias imperdibles: la cafetería que sorprende con sabores italianos en pleno barrio de Palermo

Además de su deliciosa gastronomía, su espacio es uno de sus mayores atractivos: mesitas rodeadas de verde que invitan a quedarse horas disfrutando de un café o una merienda.

Merienda en Vereda 360, la cafetería furor. Foto: Instagram @vereda_360

Para los amantes del café de especialidad y la buena gastronomía, existe un lugar que combina todo eso con una vibra increíble, gracias a sus espacios verdes que invitan a despejar en pleno barrio de Palermo, con guiños a los sabores italianos. Es ideal para ir con amigos, en familia o incluso solo, y disfrutar de verdaderas delicias.

Se trata de Vereda 360, un lugar con onda y buena comida que todavía no se hizo muy conocido, pero que conquista a todos los que lo visitan. Su espacio es uno de los más lindos: mesitas rodeadas de verde que invitan a quedarse horas disfrutando de un café o una merienda.

Un menú variado lleno de delicias

Tal como recomienda @bruncheandoenbsas, entre las estrellas del menú, la degustación de afogatos se lleva todas las miradas: helado de pistacho, de sambayón y de chocolate, una verdadera fiesta de sabores para arrancar la experiencia.

Pero eso no es todo: el tiramisú es otra joyita que no podés dejar de probar, y sus focaccias rellenas y la original versión del sándwich de albóndigas son imperdibles.

Para los que prefieren opciones más ligeras o saludables, hay avocado toast, yogurt con granola bien potente y otras opciones dulces como la media luna rellena de pastelera o sus clásicos alfajores.

Dónde queda Vereda 360, la cafetería de Palermo que es furor por sus sabores italianos

Sin dudas, Vereda 360 es un nuevo lugar ideal para brunch, merienda o simplemente pasar un buen rato rodeado de verde y buena comida, pero además es un sitio que invita a frenar, desconectar y disfrutar lo simple de la vida.

Ubicado en Concepción Arenal 2722, Palermo, Buenos Aires, abre todos los días de 8:30 a 19 hs. Además, es pet friendly, por lo que podés venir acompañado de tu mascota y disfrutar de su hermoso espacio rodeado de verde.