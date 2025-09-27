El destino perfecto para una escapada de fin de semana en Buenos Aires: aire de campo, tranquilidad y los pastelitos más ricos

El pueblo donde se realiza la Fiesta Nacional del Pastel es un atractivo gastronómico ideal para descansar y comer rico.

Gouin, un pueblo perfecto para descansar y comer hasta explotar. Foto: Wikipedia.

Los fines de semana son, para muchas personas, el único momento de desconexión lejos de la rutina y las obligaciones. Por eso, cada vez más bonaerenses eligen aprovechar esos días para realizar escapadas a pequeños pueblos donde la tranquilidad se combina con propuestas gastronómicas irresistibles.

En el pueblo de Gouin, el tiempo parece detenerse y el aroma a comida casera invita a disfrutar de sabores tradicionales, como los infaltables pastelitos criollos, acompañados de un buen mate.

Los mejores pastelitos criollos están en Gouin. Foto: Unsplash.

Se trata de un pequeño pueblo que mantiene intacta la esencia del pasado. Sus calles de tierra, la antigua estación ferroviaria y la calidez de sus habitantes crean el escenario perfecto para escapar del ruido y la prisa de la ciudad.

Cada fin de semana, recibe visitantes que llegan en busca de tranquilidad y, sobre todo, de sus famosos pastelitos. Preparados en enormes ollas, con masa crocante y rellenos de membrillo o batata, se convirtieron en la gran atracción gastronómica del lugar.

Además del atractivo gastronómico, la localidad ofrece la posibilidad de recorrer su casco histórico, fotografiar paisajes rurales típicos de la llanura pampeana y participar de celebraciones comunitarias que mantienen viva la cultura criolla. Entre ellas se destaca la Fiesta Nacional del Pastel, que cada noviembre convoca a miles de turistas para degustar distintas versiones de este clásico argentino.

Gouin, el pueblo donde reina la calma y los pastelitos

Gouin pertenece al partido de Carmen de Areco y se encuentra a corta distancia de ciudades turísticas reconocidas como Mercedes, San Antonio de Areco y Chacabuco. Su ubicación lo convierte en una alternativa ideal para incluir en un recorrido más amplio por el interior bonaerense.

Sin embargo, si la idea es no moverse de Gouin, también hay muchas posibilidades: durante las festividades locales, las peñas folclóricas y ferias artesanales completan la experiencia. La visita se convierte así en un plan perfecto para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, combinando gastronomía, aire libre y tradiciones.

También es un punto elegido por ciclistas y motoqueros que buscan caminos rurales rodeados de campos verdes y arboledas.