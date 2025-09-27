Rock&Feller’s abrirá un nuevo local en CABA: hamburguesas, postres y decoración rockera inspirada en músicos

Con capacidad para 520 comensales y una propuesta gastronómica que combina entradas, carnes, tragos y postres, el local ofrece un verdadero homenaje al rock con decoración temática. Conocé el menú y los precios que manejan.

Rock&Feller’s, restaurante con temática de rock. Foto: Facebook / Rock&Feller's.

La cadena gastronómica Rock&Feller’s, famosa por rendir homenaje al rock y su historia musical, inaugurará su primer restaurante en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en el barrio de Palermo justo frente al Hipódromo.

El local, ubicado en Paseo Gigena 3570, se convierte así en el sexto de la marca y uno de los más grandes, con 1.600 metros cuadrados y una capacidad para 520 comensales.

Rock&Feller’s, restaurante con temática de rock. Foto: Facebook / Rock&Feller's.

Un espacio que combina gastronomía y rock

Fundada en Córdoba en 1996, Rock&Feller’s se inspiró en cadenas internacionales como Hard Rock Café, pero con un enfoque propio. Cada restaurante funciona como un verdadero museo del rock, incorporando instrumentos, trajes y artículos coleccionables de músicos internacionales, con réplicas exactas de elementos originales.

El local de Palermo se distingue por su diseño innovador:

Terraza con vista al Hipódromo.

100 metros lineales de frente.

Vitrinas embutidas en el cielorraso con objetos de colección.

Barra temática con sillas decoradas con caras de músicos.

Paredes con instrumentos, accesorios y réplicas de trajes icónicos.

Rock&Feller’s, restaurante con temática de rock. Foto: Facebook / Rock&Feller's.

La construcción del espacio comenzó en 2024 y requirió trabajos integrales, desde el contrapiso hasta las instalaciones de electricidad, agua y desagües. El restaurante contará con 140 empleados para atender al público en un ambiente que combina entretenimiento y gastronomía de primer nivel.

Rock&Feller’s cuenta con tres locales en Rosario, uno en Pilar y otro en Unicenter. La apertura en Palermo consolida su presencia en Buenos Aires y refuerza su crecimiento nacional. Además, la marca tiene previsto inaugurar un restaurante de 1.500 m² en Funes, con oficinas en la planta alta, antes de fin de año.

Con casi 30 años de trayectoria, Rock&Feller’s se posiciona como un referente de restaurantes temáticos en Argentina, ofreciendo un espacio para disfrutar de la gastronomía mientras se recorre la historia del rock. La llegada a Palermo promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para fanáticos de la música y amantes de la buena comida.

Rock&Feller’s, restaurante con temática de rock. Foto: Facebook / Rock&Feller's.

Rock&Feller’s: lo más destacado del menú con precios actualizados a septiembre 2025

Entradas:

Papas R&F (rústicas): $12.900.

Papas Cheddar: $15.900.

Crema de espinaca R&F: $15.900.

Platos principales:

Rock Burger (con cheddar, bacon y cebolla caramelizada): $19.900.

Milanesa a la Napolitana: $22.500.

Bife de Chorizo: $28.500.

Rock&Feller’s, restaurante con temática de rock. Foto: Facebook / Rock&Feller's.

Postres:

Brownie con helado: $9.500.

Cheesecake de frutos rojos: $10.800.

Bebidas:

Cócteles (Mojito, Margarita, etc.): entre $8.000 y $13.000.

Además, Rock&Feller’s ofrece un menú ejecutivo que incluye plato principal, bebida, postre y cafetería por $20.000. Los precios de los cócteles varían entre $8.000 y $13.000, con descuentos de hasta el 40% durante el happy hour (18 a 21 hs).