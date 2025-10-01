El pueblo rural que renació del abandono, tiene 30 habitantes y es ideal para una escapada cerca de Buenos Aires

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires es un pequeño paraje que volvió a la vida gracias al esfuerzo de sus vecinos. Naturaleza, cultura y tranquilidad se combinan en un destino perfecto para desconectarse el fin de semana.

El paraje Islas, en el corazón de Buenos Aires. Foto: YouTube.

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la provincia, se esconde una joya poco conocida que resurgió del abandono gracias al esfuerzo de sus propios habitantes. Se trata de Islas, una pequeña localidad rural ubicada en el partido de 25 de Mayo, que pasó de ser un sitio olvidado a convertirse en un encantador destino para una escapada de fin de semana.

El paraje Islas está habitado por tan solo seis familias, unas 30 personas en total, lo que le otorga una paz y una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. Rodeado de naturaleza y campo, su atractivo principal no son grandes monumentos ni centros comerciales, sino su historia, su cultura y la calidez de su gente.

Islas: el lugar que pasó del olvido a ser una joya rodeada de naturaleza

Durante años, Islas estuvo prácticamente abandonado. La estación de tren -una vez el corazón del pueblo- dejó de operar en 2012 y el lugar quedó sumido en el silencio. Pero todo cambió en 2015, cuando Gustavo y Elba decidieron mudarse y comenzar la restauración del edificio de la estación. Lo que en un principio fue un sueño personal, con el tiempo se convirtió en un proyecto colectivo que transformó la antigua estación en el actual Centro Cultural Islas.

Hoy, este centro es el punto de encuentro de los vecinos y el motor de la vida social del lugar. Allí se realizan eventos culturales, clases para la comunidad y se celebran festividades que convocan a personas de toda la región. Uno de los momentos más importantes del año es el tercer sábado de marzo, cuando se festeja la inauguración del Centro Cultural. En ediciones anteriores, llegaron a participar hasta 2.000 personas, una cifra enorme para un paraje tan pequeño.

Además de participar en estas celebraciones, Islas ofrece un entorno natural ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano. Sus caminos rurales, la calma del paisaje y la historia que se respira en cada rincón lo convierten en un sitio ideal para caminar, sacar fotos y respirar aire puro.

¿Cómo llegar a Islas?

Desde CABA se accede fácilmente en auto por la Ruta Nacional 7, combinando luego con la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy. Desde allí, tomar la Ruta Provincial 51, luego la 46, y finalmente el Acceso 25 de Mayo. Desde ese punto, solo restan 24 km hasta Islas. En total, el viaje es de aproximadamente 3 horas y abarca unos 250 km.

El paraje Islas, en el corazón de Buenos Aires. Foto: Google maps.

Para quienes buscan una experiencia distinta, cargada de historia, naturaleza y comunidad, Islas es una excelente opción para redescubrir lo simple y lo auténtico.