Los pueblos elegidos para escapadas y sus nombres Foto: Foto generada con IA Canal 26

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, tres pueblos bonaerenses se repiten en búsquedas, redes sociales y recomendaciones de fin de semana: Tomás Jofré, Uribelarrea y Carlos Keen. Su encanto no es casual. Detrás de sus calles de tierra, estaciones de tren detenidas en el tiempo y mesas largas para almuerzos sin reloj, hay historias profundas que explican no solo su identidad, sino también el origen de sus nombres, ligados a personas clave de la historia argentina y al desarrollo ferroviario y rural de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Tomás Jofré: un nombre ferroviario que se volvió marca turística

Tomás Jofré Foto: NA

Aunque muchos lo desconocen, Tomás Jofré no es el nombre original del pueblo. La localidad, ubicada en el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires, fue fundada oficialmente en 1911 bajo el nombre de Jorge Born, en homenaje al empresario belga y cofundador de Bunge & Born que había loteado esas tierras a comienzos del siglo XX.

El nombre que finalmente se impuso fue el de la estación de tren, bautizada en honor al doctor Tomás Jofré, un destacado abogado, político y catedrático argentino, autor del Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires. Jofré fue clave para que el ferrocarril tuviera una parada en la zona, hecho que marcó el nacimiento del poblado.

Con el cierre del ramal ferroviario, el pueblo supo reinventarse y hoy es considerado el primer polo gastronómico rural del país, famoso por sus pastas caseras, almacenes de campo y restaurantes de “tenedor libre”, que cada fin de semana atraen a miles de visitantes.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Ubicación: Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (a unos 100 km de CABA)

En auto

Tomar Acceso Oeste Continuar por Ruta Nacional Nº 5 hasta el kilómetro 91 Girar a la izquierda hacia Ruta Provincial Nº 42 (cartel “Jorge Born / Tomás Jofré”) Avanzar unos 8 km hasta el pueblo

Tiempo estimado: 1 hora y 20 minutos

En transporte público

Tomar tren Sarmiento hasta Mercedes

Desde Mercedes, taxi o remis hasta Tomás Jofré (12 km aprox.)

Ideal ir en auto, especialmente los fines de semana.

Uribelarrea: el apellido de un visionario

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Ubicado en el partido de Cañuelas, Uribelarrea debe su nombre a su fundador: Miguel Nemesio de Uribelarrea, un estanciero y dirigente político que en 1890 donó parte de sus tierras con el objetivo de crear una colonia agrícola planificada.

El pueblo fue diseñado por el ingeniero Pedro Benoit, el mismo que trazó la ciudad de La Plata, y se organizó alrededor de su icónica plaza octogonal, la iglesia de Nuestra Señora de Luján y la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, fundada en 1894 y considerada la primera de su tipo en Argentina.

Durante las décadas del 30 y 40, Uribelarrea vivió su apogeo como centro lechero, con tambos y queserías que abastecían a Buenos Aires gracias al ferrocarril. Hoy, ese pasado productivo convive con un presente turístico que lo convirtió en uno de los pueblos favoritos para escapadas gastronómicas y paseos “de película”.

Miguel Nemesio de Uribelarrea Foto: Instagram @elpalenqueuribe

Cómo llegar a Uribelarrea

Ubicación: Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires (a unos 80 km de CABA)

En auto

Salir por Autopista Riccheri Continuar por Ruta Nacional Nº 205 Pasar Cañuelas y seguir hasta el km 81,8 Tomar el acceso señalizado a Uribelarrea

Tiempo estimado: 1 hora – 1 hora y 15 minutos

En transporte público

Tren Roca hasta Cañuelas

Desde allí, taxi remis o colectivo local hasta Uribelarrea (20 km aprox.)

Muy elegido para escapadas cortas y paseos gastronómicos.

Carlos Keen: el pueblo que homenajea a alguien que nunca conoció el lugar

Carlos Keen Foto: viajeydescubra

Carlos Keen, en el partido de Luján, es uno de los casos más curiosos de la provincia. El pueblo lleva el nombre de Carlos Keen, abogado, periodista, militar y político argentino nacido en 1840, quien jamás vivió ni visitó la localidad que hoy lo homenajea.

El nombre se debe a que las tierras donde se levantó el pueblo pertenecían a su familia. Con la llegada del ferrocarril Luján–Pergamino a fines del siglo XIX, la estación fue bautizada en su honor y, como ocurrió en tantos pueblos bonaerenses, el nombre ferroviario terminó identificando a toda la localidad.

Carlos Keen llegó a tener más de 3.000 habitantes en su época de esplendor. Tras el cierre del tren, quedó al borde del abandono, hasta que la gastronomía, las ferias artesanales y la recuperación del patrimonio histórico le dieron una segunda vida. En 2007, parte de su traza urbana fue declarada Bien de Interés Histórico Nacional.

El doctor Carlos Keen, abogado, periodista y militar Foto: Facebook Carlos Keen

Cómo llegar a Carlos Keen

Ubicación: Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires (a unos 75 km de CABA)

En auto

Tomar Acceso Oeste Empalmar con Ruta Nacional Nº 7 hacia Luján Bajar en la salida del km 72 Seguir los carteles hacia Carlos Keen (10 km por camino asfaltado)

⏱Tiempo estimado: 1 hora – 1 hora y 10 minutos

En transporte público

Colectivo línea 57 (ramal Luján) hasta Luján

Desde Luján, colectivo local 503 hasta Carlos Keen

Conveniente para un plan tranquilo de almuerzo y caminata.

Tres nombres, una misma lógica histórica

Tomás Jofré, Uribelarrea y Carlos Keen comparten un patrón claro: el ferrocarril, los grandes nombres del siglo XIX y la vida rural como cimiento de su identidad. Hoy, convertidos en símbolos del turismo de cercanía, estos pueblos dialogan con su pasado y lo transforman en experiencia. Tal vez por eso, cada escapada no es solo un viaje corto, sino una forma de volver –aunque sea por un día– a la historia profunda de la provincia de Buenos Aires.