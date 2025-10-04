Desde casonas antiguas hasta pulperías: el pueblo rural a dos horas de CABA que es ideal para pasar un día de campo

Con calles arboladas y una propuesta culinaria que rescata lo mejor de la tradición rural, este sitio se consolida como un destino ideal para una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Ubicado en el partido de Luján y a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, Cortínez se convirtió en una de las escapadas predilectas para quienes buscan combinar tranquilidad, historia y una fuerte propuesta gastronómica.

Este pintoresco pueblo bonaerense, también conocido como Cortines por su estación de tren, ofrece una experiencia que conecta con las raíces del campo argentino sin alejarse demasiado de la gran ciudad.

El Boulevard Dr. Muñiz funciona como un eje histórico y cultural, con casonas de ladrillo del siglo XIX que aún conservan su impronta original. Muchas de ellas fueron restauradas y reconvertidas en restaurantes que mantienen la esencia de la vida de campo.

La Iglesia del Santo Cristo, patrono local, junto con la sala de primeros auxilios fundada en 1964, completan el perfil histórico del poblado. Las calles arboladas y las veredas amplias brindan un entorno ideal para recorrer caminando.

El principal atractivo de Cortínez radica en su gastronomía. El restaurante Don Obayca, instalado en un antiguo almacén de ramos generales, invita a disfrutar de sabores tradicionales: picadas de fiambres y quesos, escabeches caseros, empanadas y pastas, acompañados de un reconocido lemoncello artesanal. Su propuesta está disponible únicamente los fines de semana y feriados, lo que lo convierte en un punto de encuentro obligado.

Por su parte, La Vieja Pulpería de Tessone mantiene vivo el espíritu de las viejas pulperías bonaerenses. Allí, las parrilladas y carnes asadas son protagonistas, aunque los visitantes también destacan su particular opción de vegetales a la espada, que se suman como complemento original a la experiencia. Ambos espacios cuentan con áreas al aire libre, lo que refuerza el contacto con la naturaleza que distingue a este pueblo rural.

Cómo llegar a Cortínez, en Buenos Aires

Llegar a Cortínez es sencillo: en auto, basta con tomar Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 76.

En transporte público, el micro 57 Atlántida conecta Retiro con Luján, mientras que el tren Sarmiento ofrece la posibilidad de llegar a Luján haciendo trasbordo en Moreno, para luego continuar con colectivos locales hacia el destino.

Con su entorno apacible, sus calles cargadas de historia y una oferta culinaria que enaltece los sabores tradicionales, Cortínez se posiciona como un destino perfecto para una escapada de un día. Su cercanía a Buenos Aires lo convierte en una alternativa accesible para quienes desean disfrutar de un paseo distinto sin recorrer largas distancias.