Un fin de semana en CABA: la mejor ruta cultural y gastronómica para conocer la ciudad sin gastar de más

Se trata de un recorrido gratuito y al aire libre que une San Telmo con Puerto Madero, homenajeando a íconos del humor gráfico argentino y la historia cultural porteña para conocer Buenos Aires de un lado diferente.

Paseo de la Historieta, CABA. Foto: NA.

La Ciudad de Buenos Aires guarda un encanto único que pocos lugares del mundo pueden igualar. Esa vibra, tanto de noche como de día, es lo que cautiva a todos los turistas y también a sus habitantes. Para ambos, existen diferentes recorridos en los que se disfruta cada minuto y, entre tantas propuestas gratuitas, una es visitar el Paseo de la Historieta.

Este sitio se convirtió en uno de los planes culturales más atractivos para disfrutar cada día y, principalmente, durante los fines de semana. Se trata de una caminata al aire libre conecta tres barrios emblemáticos San Telmo, Monserrat y Puerto Madero.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar esculturas de:

Mafalda.

Susanita.

Manolito.

Isidoro Cañones.

Patoruzú.

Clemente.

Y más clásicos del humor gráfico de Argentina.

Paseo de la Historieta, CABA. Foto: NA.

Las obras, cuidadosamente ubicadas en rincones pintorescos, invitan a fotografiarse y recordar historietas que marcaron generaciones. Más que un simple paseo fotográfico, el recorrido permite revivir la obra de grandes autores como Quino, Caloi, Fontanarrosa y Divito.

Todos y cada uno de los personajes de estos autores lograron trascender las páginas impresas para convertirse en íconos culturales y sociales.

Un circuito gratuito y para todas las edades

La entrada es libre y gratuita, y no hay un orden único para realizarlo. Muchos turistas eligen comenzar en Defensa y Chile, donde se encuentra la famosa Mafalda sentada en un banco, y seguir hacia el sur por las calles adoquinadas de San Telmo.

Paseo de la Historieta, CABA. Foto: NA.

En Monserrat, las esculturas se mezclan con edificios históricos, mientras que en Puerto Madero el paseo gana aire moderno, con el río como telón de fondo. Este contraste urbano refuerza la idea de que Buenos Aires es una ciudad donde lo antiguo y lo contemporáneo conviven.

En total, el circuito abarca más de 19 esculturas, combinadas con murales y arte urbano. ¿Con qué se encuentra el turista a cada paso y en dónde se ubican cada una de las esculturas dentro de la ruta cargada de historia, humor y arte?

El circuito comienza en Defensa y Chile, con Mafalda acompañada de Susanita y Manolito, perfectamente ubicados donde vivía Quino.

Siguiendo por Chile hasta Balcarce, se puede observar al pícaro Isidoro Cañones.

En Balcarce y México, aparecen Larguirucho y Súper Hijitus, emblemáticos del universo de García Ferré.

La ruta continúa por Balcarce, donde se suman la Tía Vicenta, la Jirafa de Mordillo, Matías, Don Fulgencio, Inodoro Pereyra y Mendieta, Clemente , Las chicas de Divito, El Loco Chávez y Don Nicola.

Ya en la zona de Paseo Colón y Belgrano se encuentran Patoruzú, Patoruzito e Isidorito.

Y en Puerto Madero, cerca de la Plaza Juan Domingo Perón, aparecen Langostino y Corina, Diógenes y el Linyera, El Eternauta, Negrazón y Chaveta.

Paseo de la Historieta, CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Durante el recorrido, se recomienda hacer paradas para descubrir murales, ferias y mercados que aparecen sobre la ruta. La caminata dura un par de horas y, entre el tiempo y el recorrido, el apetito puede llamar a la puerta de uno de los tantos y pintores lugares, desde San Telmo y Monserrat hasta los carritos de Puerto Madero.

Por eso es que, quienes quieran complementar el paseo con buena comida pueden aprovechar la variedad gastronómica que ofrecen los barrios del circuito.

Paseo de la Historieta, CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

En San Telmo

Café San Juan es un clásico de cocina porteña con toques gourmet y, El Hornero, especialista en empanadas y parrilla tradicional.

En Monserrat

La Morada presenta platos caseros y decoración vintage, como así también está el histórico Café Tortoni, ideal para una merienda con historia.

En Puerto Madero

Cabaña Las Lilas, un clásico de la parrilla de nivel internacional o Siga La Vaca con parrilla libre y vista al río.

De esta forma, el Paseo de la Historieta se convierte en el plan perfecto para familias, parejas o grupos de amigos que quieran descubrir otro lado de Buenos Aires.