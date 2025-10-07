Una tarde dulce en CABA: cuánto cuesta el clásico buffet de chocolate de L’Orangerie, el restaurante del Alvear Palace

Brunch en el Alvear Palace. Foto: Instagram @alvearpalace

En pleno corazón de Recoleta, el histórico Alvear Palace Hotel ofrece a porteños y turistas una propuesta gastronómica que combina lujo, tradición y sabores sofisticados.

Entre las opciones más destacadas del hotel se encuentra el restaurante L’Orangerie, famoso por su refinado buffet de chocolate, que se convirtió en un clásico imperdible para merendar en la Ciudad de Buenos Aires.

Alvear Palace Hotel. Foto: Instagram.

Desde su apertura en 1932, el Alvear Palace Hotel se consolidó como un símbolo de elegancia en Buenos Aires, destacándose por su arquitectura clásica y un servicio que combina distinción y calidez. Dentro de este marco, L’Orangerie se distingue no solo por sus opciones dulces, sino también por sus platos salados, todos elaborados con productos de primera calidad.

El buffet de chocolate es el principal atractivo del restaurante y ofrece una gran variedad de delicias, entre ellas:

Fondue de chocolate en rechaud.

Trufas y bombones.

Mini tartas y tortas.

Marquise y mousse.

Hojaldres y crumble cookies.

Macarons y sablée.

Alfajores y profiteroles.

Pan de chocolate.

Barra libre de espumante Barón B Rosé - Cuvée Millésimée.

Finger sandwiches y chips tibios.

Buffet dedicado al chocolate en el Alvear Palace Hotel. Foto: Facebook / Alvear Palace Hotel.

¿Cuánto cuesta merendar en el Alvear Palace Hotel?

El costo de una merienda en el restaurante L’Orangerie del Alvear Palace Hotel varía según el servicio elegido. El Afternoon Tea tiene un precio de $64.000 por persona o $128.000 para dos personas, e incluye una selección de tés, sándwiches, scones, mini pastelería y otras delicias preparadas por el chef pastelero.

Además, es posible complementar la experiencia con una copa de espumante Barón B Rosé - Cuvée Millésimée, disponible por un costo adicional. La merienda se sirve de 16:30 a 19:00, y se recomienda realizar una reserva previa, ya que el servicio es muy solicitado.

L’Orangerie se encuentra sobre la prestigiosa Avenida Alvear, rodeada de embajadas, cafés históricos y boutiques de lujo. Su horario diario permite que cualquier visitante pueda acercarse a disfrutar de esta experiencia, ya sea para un almuerzo o merienda.

Cómo llegar a L’Orangerie del Alvear Palace Hotel

En auto:

En transporte público:

El acceso es sencillo: quienes opten por el subte pueden tomar la línea D y bajar en las estaciones Agüero o Facultad de Medicina, mientras que varias líneas de colectivos como la 10, 29, 39, 59 y 152 circulan por la zona.

Con una propuesta que combina tradición, elegancia y sabores excepcionales, el buffet de chocolate de L’Orangerie se presenta como una experiencia gastronómica obligatoria para quienes recorren Recoleta y buscan disfrutar del lado más dulce de Buenos Aires.