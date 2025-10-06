Reconocen a Buenos Aires como uno de los destinos que marcan tendencia en el mundo: en qué puesto se encuentra

La “cuna del tango” fue reconocida por Tripadvisor en el Traveler’s Choice Awards 2025, uno de los premios más importantes del sector que se basa en la opinión de los visitantes.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Una vez más, la Ciudad de Buenos Aires fue reconocida en los Traveler ‘s Choice Awards de Tripadvisor, destacándose como el tercer destino en tendencia a nivel mundial. Se trata de uno de los premios más importantes del sector y reconoce a los destinos, hoteles y oferta gastronómica elegidos por los viajeros de todo el mundo.

Buenos Aires, entre los destinos más trendy

La plataforma se refiere a Buenos Aires como “la cuna del tango” y hace un recorrido por los antiguos barrios repletos de restaurantes románticos, la emocionante vida nocturna y la herencia europea, evidente en la arquitectura con sus bulevares y sus parques.

Además, distingue lugares como Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad, el Teatro Colón y su posicionamiento como la capital de las compras de Latinoamérica.

Buenos Aires, la “cuna del tango” y una ciudad que enamora con su identidad única

“La cuna del tango es, como la danza en sí, cautivante, seductora y bulliciosa con vibrante energía. Los antiguos barrios evocadores están repletos de restaurantes románticos y emocionante vida nocturna, y la herencia europea es evidente en la arquitectura de Buenos Aires, en sus bulevares y en sus parques”.

“El Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad, te transportará a 1858, y el sensacional Teatro Colón sigue causando el mismo efecto en el espectador que en 1908. La capital de las compras de Latinoamérica ofrece la promesa de una lujosa terapia de compras por sus amplios bulevares”, concluye.

También aparece en el ranking dentro del top ten de lugares gastronómicos (9°), entre los 20 mejores lugares para ir de luna de miel (20°) y dentro de los 25 mejores destinos del mundo para visitar (22°).

“Ser parte de este ranking refleja el continuo crecimiento de la Ciudad como un destino predilecto para viajeros de todo el mundo. Este reconocimiento nos obliga a seguir trabajando en conjunto con el sector privado para generar una agenda de eventos y espectáculos masivos cada vez más atractiva y continuar enriqueciendo año a año la oferta cultural, gastronómica y de experiencias que ofrece Buenos Aires.” expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

La ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 7000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos. Se destacan los lugares tradicionales, pero también aparece la otra cara de la Ciudad que sigue siendo un hallazgo incluso para vecinos porteños, como cafés de especialidad, escuelas de milonga, teatros independientes, speakeasy, rooftops.

La lista completa del ranking

Osaka, Japón Kuala Lumpur, Malasia Buenos Aires, Argentina Manama, Baréin Lima, Perú Medellín, Colombia Auckland Central, Nueva Zelanda

De esta forma, Buenos Aires conquista a viajeros de todo el mundo con su imponente arquitectura, su energía única y una gastronomía que se consolida entre las mejores del planeta.