El paraíso del Caribe que se convirtió en un pueblo fantasma: giro inesperado de un destino histórico para el turismo

El turismo de este pueblo fantasma cayó considerablemente por sus prejuicios y ahora los pasajes están más baratos. Tulum, el paraíso del Caribe que está en la mira de turistas y los mismo residentes.

La ciudad queda sobre el Caribe de México. Foto: Tripadvisor y Cuenta de Twitter @Luis68cabo

El Caribe es uno de los destinos más codiciados a nivel turístico y una de las ciudades furor se encuentra atravesando una situación inesperada. Calles desiertas, negocios cerrados y un silencio que reemplazó a la música tradicional que acompañaba a sus playas paradisíacas como tres de los ejes del tesoro de México devenido en pueblo fantasma

El paraíso del Caribe que está devenido en pueblo fantasma

Se trata de Tulum, uno de los destinos históricos del turismo en el Caribe cuyas playas blancas, pozos de agua dulce, ruinas y vida nocturna atraían a millones de personas, aunque eso comenzó a cambiar desde hace un tiempo.

Tulum es un destino histórico del Caribe y está siendo cuestionado. Foto: Cuenta de Twitter @Luis68cabo

Muchas personas dicen que Tulum se asemeja a una ciudad abandonada. Sumado a eso, los altos precios, denuncias por inseguridad y el abandono del turismo son detalles que marcan una pauta en este destino que alguna vez fue la joya del Caribe mexicano y desconcertó a muchas personas por su actualidad.

“Queremos el Tulum de hace 20 años”; “Violencia, derecho de piso, desaparecidos, narcotráfico, privatización de playas, asesinatos, demasiada oferta de propiedades súper caras, etcétera”; “Apostaron solo por el turismo extranjero y abandonaron el nacional”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron observar en redes sociales.

De hecho, el verano 2025 logró una ocupación hotelera de tan solo el 30% en la zona costera y 15% en el centro de la ciudad. Además, los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto se redujeron entre un 30 y 40%.

No solo eso, sino que la conectividad e infraestructura del tren Maya, el más conocido del distrito, quedó relegada en medio del desequilibrio. Por estos motivos, un reconocido sitio de noticias mexicano expuso detalles de “los factores que están hundiendo a Tulum”:

Inseguridad y violencia

Algas en las playas

Baches, basura y condominios abandonados

Accesos restringidos y cobros para ingresar a ciertas playas

Costos elevados en productos

La ciudad quedó desprotegida para el turismo nacional e incluso el extranjero. Foto: Turismo Tren Maya

Comerciantes y prestadores de servicios locales brindaron sus disculpas a los turistas mexicanos que quisieron vacacionar en Tulum y se encontraron con este panorama. Por el momento, la ciudad que supo ser un paraíso del Caribe está devenido en un pueblo fantasma.