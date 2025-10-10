Pesca, música y tradición: la ciudad costera que celebra la 59ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra este finde XXL

Del 10 al 12 de octubre, el Partido de La Costa celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. La provincia ofrecerá más de diez eventos populares que combinan tradición, gastronomía y cultura.

La Fiesta Nacional de la Corvina Negra se realiza en San Clemente del Tuyú. Foto: Instagram @geographyandart

Con la llegada del fin de semana largo de octubre, la provincia de Buenos Aires se prepara para vivir una verdadera fiesta popular. Desde la costa atlántica hasta los pueblos rurales del interior, los municipios bonaerenses desplegarán una amplia agenda de festividades que invitan a redescubrir la identidad y la diversidad cultural de la región.

Entre todas las propuestas, San Clemente del Tuyú será el epicentro de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario provincial: la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, que este año cumple su 59ª edición. El evento se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en la Plaza Pereira, con entrada libre y gratuita.

59° Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Foto: Instagram / fiestanacionaldelacorvinanegra.

Cada año, esta festividad reúne a pescadores, turistas y vecinos para rendir homenaje a la corvina negra, un clásico de las aguas argentinas. La programación incluye shows musicales en vivo, feria de artesanos, propuestas gastronómicas, desfile de instituciones locales, elección de embajadores y competencias de pesca.

Además, se realizarán actividades pensadas para toda la familia, consolidando a la celebración como una de las más esperadas del litoral bonaerense.

Pero San Clemente no será el único destino con espíritu festivo. A lo largo y ancho de la provincia también se desplegarán más de una decena de eventos populares.

San Clemente del Tuyu. Foto NA.

En Villa Gesell, la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural celebrará las raíces de los inmigrantes con gastronomía típica, espectáculos y desfiles entre las avenidas 2 y 3. En San Vicente, la Fiesta Provincial de la Mozzarella reunirá a productores y visitantes en torno a la pizza y los productos lácteos.

El interior bonaerense también dirá presente: Baradero celebrará la Fiesta Provincial del Mate, Leandro N. Alem (Alberdi) presentará la Fiesta del Cordero Alberdino, y Marcos Paz combinará dos eventos tradicionales, la Fiesta Nacional del Jamón y la Fiesta de la Cerveza Artesanal.

La propuesta se completa con la Fiesta del Mate y la Torta Negra en Navarro, la Fiesta de las Colectividades en Tres Arroyos, la Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Azul, y la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso.

Fiesta del Mate y la Torta Negra en Navarro Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Además, Bolívar albergará el Festival Nacional de Cine Leonardo Favio y La Plata el Festival de la Música Italiana di La Plata, en el Pasaje Dardo Rocha y el Teatro Metro.

El cierre del fin de semana largo llegará con aroma a queso artesanal en Los Toldos, donde se celebrará el Festival del Queso, una cita imperdible con degustaciones, feria de productores y espectáculos musicales.

Así, entre mar, campo, sabores y tradiciones, la provincia de Buenos Aires se prepara para vivir uno de los fines de semana más culturales del año, con la Corvina Negra como símbolo y las fiestas populares como motor del turismo local.