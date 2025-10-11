El tren más “aventurero” de la Argentina: cuesta $15.000 y ofrece un increíble viaje a través de la selva misionera

Durante su trayecto, este transporte transita por dos puntos claves: la estación Cataratas y la Garganta del Diablo. Sus locomotoras son eléctricas o a combustible gas licuado de petróleo, causando un leve impacto en el medio ambiente.

El Tren Ecológico de la Selva está en Misiones, Argentina. Foto: Wikipedia

A lo largo y ancho de la Argentina, existen miles de trenes. Sin embargo, hay uno que se destaca por ser el más “aventurero” del país, ya que sumerge a los pasajeros en increíbles selvas y cascadas.

¿De cuál se trata? El Tren Ecológico de la Selva, situado en el Parque Nacional Iguazú (Misiones). Durante el trayecto, este transporte transita por dos puntos claves: la estación Cataratas y la Garganta del Diablo.

El viaje en el Tren Ecológico de la Selva tiene un valor de $15.000 y recorre un total de 3.700 metros, a un máximo de 20 km/h, ofreciéndoles a los pasajeros un recorrido divertido y lento por la selva misionera.

La estación Cataratas del Tren Ecológico de la Selva. Foto: Wikipedia

Además, las locomotoras del Tren Ecológico de la Selva son eléctricas o a combustible gas licuado de petróleo (GLP), para tener el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

Por otro lado, tiene como premisa la accesibilidad para incluir a todos los pasajeros, ya que está adaptado para transportar personas en sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

El tren funciona todos los días con una frecuencia de salida cada 30 minutos. El último hacia la estación Garganta del Diablo parte a las 16:00, por lo que se recomienda planificar con tiempo su visita.

El Tren Ecológico de la Selva. Foto: Wikipedia

El Parque Nacional Iguazú abre todos los días desde las 08:00 hasta las 18:00. Es importante destacar que el último horario para ingresar al parque es a las 16:30.

Se pueden comprar entradas para un solo día, o aprovechar una promoción de dos días con el segundo al 50%. Para ello, hay que presentarse al parque directamente al segundo día con el ticket de ingreso del día anterior.

¿Cuánto cuestan las entradas al Parque Nacional Iguazú?

En su página web, aclaran que el domicilio que figure en la documentación será el único que determine la categoría del visitante.

El Tren Ecológico de la Selva. Foto: Wikipedia

Las tarifas actuales, que están vigentes desde el 04/11/2024, pueden estar sujetas a modificaciones. A continuación, los precios: