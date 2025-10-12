Brilla la Ciudad con la Noche de los Bares Notables: cuándo es, qué locales participan y la propuesta que traen

Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas culturales y gastronómicas: desde espectáculos de tango y shows itinerantes hasta recorridos guiados por los barrios, exposiciones de fotografía y artes visuales, talleres creativos, opciones de cafetería y el destacado Pop up de cocinas, con intervenciones de reconocidos chefs.

Noche de los Bares Notables. Foto: Instagram @bareslosnotables

La Noche de los Bares Notables está cada vez más cerca. Se trata de un evento cultural y gastronómico que se celebra en la Ciudad de Buenos Aires, pensado para poner en valor los bares históricos y emblemáticos de la ciudad. En otras palabras, son sitios se destacan por su antigüedad, arquitectura, relevancia cultural y por haber sido parte de la vida social porteña durante décadas.

En esta ocasión, se realizará la cuarta edición del evento, con emblemáticos espacios gastronómicos abiertos en 24 barrios de la Ciudad, para que los vecinos y turistas puedan acercarse al patrimonio gastronómico y cultural de los porteños.

Noche de los Bares Notables. Foto: Instagram @bareslosnotables

¿Cuáles son los Bares Notables de la CABA?

Los Bares Notables de la Ciudad son parte del patrimonio cultural y de la identidad de los porteños. “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio” (Ley 35/98. Ciudad de Buenos Aires).

Ser un bar notable establece una responsabilidad en la conservación del espíritu del lugar, el servicio que se brinda y la promoción de la historia y la cultura ciudadana.

Noche de los Bares Notables. Foto: Instagram @bareslosnotables

Una propuesta única: así será Noche de los Bares Notables

Con más de 80 propuestas para toda la familia en 24 barrios de la Ciudad, los vecinos y turistas podrán acercarse al patrimonio gastronómico y cultural de los porteños con espectáculos de tango, shows itinerantes, recorridos guiados, exposiciones de fotografía y artes visuales, talleres, opciones de cafetería y el Pop up de cocinas, con intervenciones de reconocidos chefs en las cocinas de diez bares.

La agenda de actividades durante la Noche de los Bares Notables

Algunos de los destacados que incluirá la agenda de actividades son un concierto de Bernando Baraj en el recientemente incorporado a la lista de Notables, Josephina´s Café, un espectáculo de bossa nova a cargo de Belén Pérez Muñiz en el Bar O Bar, la itinerancia del Dúo Criollo Argentino por los bares de San Telmo y el recorrido guiado Derivas Urbanas que unirá bares y arte alrededor de la calle Florida.

La Noche de los Bares Notables. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina’s Café en Recoleta y la Confitería El Greco en Caballito.

También habrá novedades como una caminata fotográfica por el barrio del Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage.

La Noche de los Bares Notables. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) se sumará a la celebración de La Noche de los Bares Notables con un recorrido por la ciudad en un auto antiguo, un clásico del Buenos Aires de los años 20, acompañado por un show de jazz itinerante.

Pop up de cocinas, el atractivo de la noche

Uno de los atractivos principales de la noche será la oferta gastronómica de los bares notables. Estos emblemáticos establecimientos son reconocidos por sus platos clásicos de la cocina tradicional porteña.

Noche de los Bares Notables. Foto: Instagram @bareslosnotables

Durante La Noche de los Bares Notables, reconocidos chefs, invitados especialmente para el evento, intervendrán las cocinas de algunos bares, como el Florida Garden, La Giralda, 8 Esquinas, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, El Hipopótamo, Celta, Los Galgos, El Roma del Abasto, Almacén y Bar Lavalle, entre otros, y propondrán menús especiales para la ocasión.

Entre los chefs invitados esa noche estarán Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Wado Velázquez (Barista) y Facundo (Julio Bartender).

La Noche de los Bares Notables. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cuándo se realiza la Noche de los Bares Notables?

La Noche de los Bares Notables 2025 se realizará el jueves 16 de octubre, desde las 17:00 hasta la medianoche. Durante estas horas, los barrios de Buenos Aires se llenarán de música, gastronomía y actividades culturales, ofreciendo a vecinos y turistas la oportunidad de recorrer más de 80 bares históricos de la ciudad y disfrutar de experiencias únicas en cada uno de ellos.

¿Dónde se realiza la Noche de los Bares Notables?

La Noche de los Bares Notables 2025 se llevará a cabo en bares notables de la Ciudad de Buenos Aires. Estos establecimientos son reconocidos por su valor histórico, cultural y arquitectónico. Durante el evento, más de 80 bares notables abrirán sus puertas con propuestas especiales, incluyendo menús diseñados por chefs invitados, espectáculos en vivo y actividades culturales.

A continuación, el mapa de los locales que participan:

Mapa de los Bares Notables. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Noche de los Bares Notables es una iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad para celebrar y destacar el valor cultural y espíritu de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. A través de los distintos circuitos barriales, los vecinos y los turistas podrán acercarse a estos espacios para ser parte de una celebración única, fomentando el encuentro y la cultura en cada rincón de la Ciudad.