Cascadas, montañas, aguas cristalinas y una belleza única: los cuatro rincones más impresionantes para conocer en Merlo San Luis

Lugares poco explorados que maravillan con un paisaje sacado de un cuento de hadas. Te contamos cuáles son y dónde quedan para que no te pierdas de esta experiencia.

Merlo, San Luis. Foto: Canal26.com

De Norte a Sur, Argentina tiene paisajes increíblemente sorprendentes que cautivan a los turistas del todo el mundo y la provincia de San Luis no se queda atrás. Es que allí, hay ciertos parajes muy poco conocidos y que vale la pena visitar al menos una vez en la vida.

En Villa de Merlo abundan los lugares destacados por su belleza natural única e inigualable y que son ideales para desconectarse y pasar unas vacaciones, ya sea solo o en familia.

Desde cascadas hasta arroyos con aguas cristalinas en medio de las montañas, te contamos cuáles son los 5 lugares de ensueño que vale la pena conocer en estas vacaciones.

Salto del tabaquillo: cascadas con aguas cristalinas en el medio de las sierras

Se trata de una gran cascada de 18 metros de altura en medio de las sierras de los Comechingones, rodeada de un imponente bosque de Tabaquillos.

Merlo, San Luis. Foto: Canal26.com

Para llegar se debe dirigir hasta Rincón del Este. Desde el centro de Merlo son aproximadamente unos 6 kilómetros hasta la Reserva Floro Faunística para iniciar el trekking hacia el Salto.

Al empezar la caminata nos encontramos a una altura de aproximadamente 1150 metros (s.n.m) y llegando al salto, luego de un recorrido de unos 6 kilómetros, se llega a una altura de 1480 metros (s.n.m). Desde la Reserva Floro Faunística el desnivel es de unos 300 metros. Para llegar a destino, es preciso realizar una caminata de aproximadamente dos horas. En total se necesitan de unas 4 horas entre ida y vuelta para hacer todo el sendero.

Mitad de camino a Salto del Tabaquillo. Foto: Canal26.com

Es una excursión que demanda el uso de todo el cuerpo, ya que en algunos sectores del circuito hay que trepar entre las piedras. Se considera de grado de dificultad tres en una escala del uno al cinco, por la complejidad de algunos sectores y el esfuerzo físico que requiere. Pero al llegar, no te vas a arrepentir.

Pasos Malos, un arroyo que cautiva con sus piedras blancas

Este hermoso lugar enamora con su arroyo piedras blancas, cada año, a los visitantes de la Villa de Merlo con su imponente vista de las sierras Comechingones y del Valle del Conlara.

En su paisaje se pueden apreciar enormes rocas de diferentes colores y tamaños, agua cristalina, cielo azul, aire puro; son algunos de los atributos que componen este escenario natural ideal para liberarse del estrés de las grandes ciudades y disfrutar del bello paisaje.

Pasos Malos, San Luis. Foto Instagram @chinabangdh.

Hay que tener en cuenta que caminar hasta allí consta de una dificultad media, por lo que se debe tomar la precaución correspondiente al hacerlo y llevar el calzado adecuado para caminar entre piedras, cortaderas y plantas nativas.

Merlo, San Luis. Foto: Canal26.com

Subiendo por el curso del arroyo piedras blancas, en dirección este, se visualiza La Cascada Olvidada. Un increíble salto de 15 metros de altura, que se vierte sobre una transparente pileta natural formada por grandes rocas. Si continuamos por el arroyo es posible llegar hasta el filo serrano.

Merlo, San Luis. Foto: Canal26.com

Salto del Tigre y Pueblo Escondido en medio de las imponentes montañas

El Salto del Tigre es una imponente cascada de 22 metros de altura que cae sobre una hoya que de una profundidad de entre 8 y 10 metros, muy cerca se encuentra un curioso pueblito abandonado, llamado “Pueblo Escondido”: llegar allí, es un verdadero viaje al pasado.

Una cascada escondida en medio de las montañas. Foto Canal26.com

Para llegar a ambos lugares, se debe ascender en vehículo hasta el filo de la montaña, y luego desviarse de la ruta en una tranquera donde comienza un camino de ripio de unos 2 kilómetros, hasta llegar al sendero donde hay que caminar al pie del Cerro Áspero. En un momento del trayecto, hay una tranquera que divide el camino en dos: un lado va hasta el Salto del Tigrey el otro hasta Pueblo Escondido.

Pueblo Escondido, un lugar en el medio de las sierras. Foto Instagram @respiracordoba.

Ambos recorridos se pueden realizar en el mismo día, ya que no tienen grandes complicaciones. El trekking hacia el Salto del Tigre es de unos 3,5 kilómetros por montaña que se realizan en 60 minutos aproximadamente. Para ir a Pueblo Escondidose debe volver a la tranquera y tomar el camino contrario que toma 2 horas más.

Cascada Esmeralda, su nombre la describe a la perfección

También conocida como Chorro Chico, es una maravilla de la naturaleza ubicada a 30 minutos de Merlo, en la provincia de San Luis, que es destino de excursiones de trekking.

Cascada Esmeralda, San Luis. Foto Instagram @sanluis_encanta.

Cascada Esmeralda es un salto de aproximadamente 9 mts de altura con una hoya de 4 mts de profundidad. El salto se encuentra a 1300 metros sobre el nivel del mar. Se ubica sobre el arroyo de Cortaderas o Villa Elena, a dos horas o 90 minutos de caminata por la costa del mismo.