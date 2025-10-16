Copa Mundial de la Cerveza: las 3 cervecerías de Sudamérica que están entre las mejores del mundo

Cervecerías de Perú, Argentina y Brasil fueron premiadas en un evento muy prestigioso en Indianápolis, Estados Unidos.

Tres cervecerías sudamericanas entre las mejores del mundo. Foto: Freepik

La competición The World Beer Cup, también conocida como la Copa Mundial de la Cerveza, reveló a los ganadores de su edición 2025. Se trata de un evento anual que pone en el foco a los pequeños e independientes cerveceros artesanales del mundo, siendo este año galardonadas tres cervecerías sudamericanas.

Entre más de 8.300 cervezas inscritas y 265 jueces de 37 países, las cervecerías latinoamericanas dijeron presente… y dejaron huella.

La cerveza argentina galardonada. Foto: Instagram @cerveceria.kuruf

Organizado por la Brewers Association, este certamen celebra la diversidad y la creatividad en la elaboración de esta bebida a nivel global. Con un total de 110 categorías y 172 estilos, la competencia abarca una amplia variedad de sabores y técnicas, destacando lo mejor del toque artesanal.

La edición de este año se llevó a cabo en Indianápolis, Estados Unidos, el 1 de mayo de 2025, en el Centro de Convenciones de Indy. Durante siete días, 265 jueces de 49 países evaluaron meticulosamente 8.375 candidaturas. Este notable número de participantes, que incluyó a 1.761 cervecerías, refleja el prestigio y la magnitud del certamen.

Las tres cervecerías sudamericanas premiadas

En cada sección se anunciaron tres ganadores que recibieron el galardón de oro, de plata y de bronce. La participación internacional contó con países como Estados Unidos, Japón, Australia, México, Canadá, Francia, Países Bajos, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil, Perú, Italia, China, Chile, Alemania, Noruega, Taiwán y España.

De Sudamérica, los ganadores fueron:

Desde Perú , Cervecería 7 Vidas volvió a brillar con una medalla más en su historial. Si alguien duda del trabajo y la constancia, basta con mirar su trayectoria.

Argentina celebró de la mano de Cervecería Kürüf , que llevó una medalla de oro a la Patagonia. Un premio que sabe a esfuerzo y amor por la birra bien hecha.

Brasil fue pura potencia gracias a 277 Craft Beer, que sumó nada menos que dos medallas de oro, demostrando que la escena brasileña está más fuerte que nunca.

Kürüf, la cerveza de la Patagonia que conquistó la medalla de oro

Desde Cipolletti, Pablo Vrlica llevó su cerveza artesanal Kürüf a la cima del mundo, ganando la medalla de oro en la World Beer Cup, el certamen más prestigioso de la industria cervecera.El galardón fue para su “Brett Para 3”, una cerveza de fermentación mixta que combina levaduras, bacterias y microorganismos no convencionales en la elaboración, creando sabores únicos y complejos.