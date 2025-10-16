Una de las playas más tradicionales de Mar del Plata ofrece carpas gratis: cómo participar del sorteo en Punta Mogotes

En noviembre se abre la inscripción para formar parte de la quinta edición de un sorteo del que participan miles de personas. Los detalles.

Un sorteo espectacular en Mar del Plata. Foto: Punta Mogotes

Las playas de Punta Mogotes son tradicionalmente consideradas como una de las zonas de playas más extensas y famosas de Mar del Plata. En particular, se destacan por su gran complejo de 24 balnearios, que ahora ofrece el sorteo de una carpa por toda la temporada en uno de los más tradicionales paseos costeros de la ciudad.

El administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude, confirmó que para el próximo verano volverán a sortearse carpas gratis para toda la temporada. En la anterior edición participaron unas 60 mil personas para hacerse de los 100 espacios de sombra puestos a disposición.

Punta Mogotes. Foto: Wikipedia.

Maraude afirmó en diálogo con Extra que “el mes próximo vamos a lanzar el sorteo de carpas como hacemos cada año”. De este modo, en noviembre se abrirá el proceso de inscripción a través de la página oficial de la Administración de Punta Mogotes, en el cual pueden anotarse tanto vecinos de la ciudad como turistas. Allí también se conocerá la fecha del sorteo, con trasmisión online y ante la presencia de escribano público.

Atractivos del complejo Punta Mogotes

Entre los años 1970 y 1980, el sur de la ciudad de Mar del Plata vivió uno de los cambios más impactantes en su fisonomía costera: la construcción del Complejo Balneario Punta Mogotes. El proyecto formó parte de una serie de transformaciones urbanísticas impulsadas por el turismo masivo.

Hoy en día, Punta Mogotes es uno de los complejos balnearios más grandes de Mar del Plata, dado que cuenta con 24 balnearios que tienen entre 240 y 360 carpas cada uno. Estos ofrecen una amplia variedad de servicios y comodidades.

Además de sus playas, el lugar dispone de locales comerciales, restaurantes, cafeterías, salas de entretenimiento y opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel, lo que lo convierte en un destino ideal para toda la familia.

En su totalidad, el complejo abarca una gran superficie con unidades de sombra alquiladas temporada tras temporad: hay cerca de 8.000 carpas y estacionamiento para más de 10.000 vehículos.