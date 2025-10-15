El mejor medio de transporte para disfrutar de una escapada a Mar del Plata: precios accesibles y solo 6 horas de viaje

Mejor que un micro en lo que al costo, comodidades y regularidad/frecuencia respecta; el tren es una opción inmejorable para viajar a “La Feliz”.

Mar del Plata. Foto: NA

Se acerca un fin de semana largo ideal para planear una escapada a Mar del Plata, una de las ciudades balnearias más emblemáticas de Argentina. Lo mejor es que, gracias a una opción de transporte accesible, incluso quienes cuidan su presupuesto pueden disfrutar de unos días junto al mar y recorrer sus extensas playas.

Resulta que, con salidas diarias desde la estación Plaza Constitución y un recorrido de poco más de seis horas, los trenes de larga distancia ofrecen una alternativa segura, cómoda y económica frente al transporte automotor.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

El tradicional servicio ferroviario que conecta la Ciudad de Buenos Aires con “La Feliz” continúa siendo una de las opciones más elegidas por turistas y residentes para trasladarse entre la capital y la costa atlántica, no solo por lo económico que resulta, sino también por las comodidades que ofrece.

El trayecto cuenta con dos modalidades: un tren común con una duración estimada de 6 horas y 29 minutos, y un servicio semi directo que reduce el tiempo a unas 6 horas. La formación parte desde Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25 en la Ciudad de Buenos Aires, y arriba a la estación de Mar del Plata ubicada en Avenida Pedro Luro 4600.

Los servicios semi directos realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal, además de las cabeceras. Según el cronograma vigente, se encuentran disponibles varias frecuencias semanales, incluyendo horarios diurnos y nocturnos.

Tren de la Costa 2025/2026: tarifas y descuentos vigentes

Desde el 1° de octubre de 2025, los pasajes tienen un costo base de:

Primera: $25.000.

Pullman: $30.000 .

El precio puede variar según la ocupación al momento de la compra. A su vez, se mantienen los beneficios para distintos grupos:

Menores de 3 a 12 años: 50% de descuento.

Jubilados y pensionados: 40% de descuento presentando comprobante.

Personas con discapacidad: viaje gratuito junto a un acompañante (si el certificado lo indica).

Además, quienes adquieran sus pasajes a través de la web obtienen un 10% de descuento adicional. La venta ya está habilitada para viajes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Las formaciones cuentan con coche comedor, baños, espacios para personas con movilidad reducida y ambiente climatizado, lo que garantiza un viaje confortable.

Horarios de los trenes CABA-Mar del Plata

Por el momento, y hasta nuevo aviso, el servicio no circula hacia Mar del Plata los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Por eso, desde Constitución salen dos servicios, lunes y viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Los sábados, en tanto, los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia. Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.