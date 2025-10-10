Feria Sin TACC 2025: cuándo, dónde y la lista de los puestos sin gluten que habrá en el patio y mercado de productores

El objetivo es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar una oferta amplia y cuidada de productos sin avena, cebada, centeno y trigo. También, habrá un escenario con charlas y clases didácticas.
viernes, 10 de octubre de 2025, 17:30
Feria Sin TACC 2025.
Feria Sin TACC 2025. Foto: buenosaires.gob.ar

La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten, llevará a cabo su edición 2025 con dos jornadas para degustar platos sin avena, cebada, centeno y trigo, y comprar productos a precios promocionales.

El festival gastronómico se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en el predio ferial de La Rural (Palermo). El objetivo es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar una oferta amplia y cuidada.

La Feria Sin TACC 2025 se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025. Foto: buenosaires.gob.ar

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands; un mercado de productores; y un escenarios con charlas y clases entre las 13:00 y 18:00 horas.

Detalles de la Feria Sin TACC 2025

  • Fechas: sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025
  • Lugar: La Rural, acceso por Av. Sarmiento (Palermo)
  • Entrada: libre y gratuita, sin acreditación previa
La Feria Sin TACC 2025 se realizará en La Rural, Palermo. Foto: buenosaires.gob.ar

Estructura y programación de la Feria Sin TACC en Palermo

  • Patio gastronómico: más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.
  • Mercado de productores: 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.
  • Charlas y clases de cocina: cocineros, nutricionistas e influencers comparten conocimientos en el escenario entre las 13:00 y 18:00, ambos días.
La Feria Sin TACC 2025 será gratuita para todo público. Foto: buenosaires.gob.ar

Los puestos que habrá en el patio gastronómico

  • Todo Brasas: parrilla a la jaula y costillares
  • Casa Tana: pastas y pizzas
  • No es Soberbia: ahumados
  • Master Arepa: cocina latina
  • AntiGourmet: cocina de bodegón
  • Sapore Squisito: chipá y sopa paraguaya
  • Cocelia: choripán y hamburguesas
  • Mochica: cocina peruana
  • Cremolatti: helados
  • Guapaletas: paletas heladas
  • Love Libre de Gluten: patisserie y panificados
  • Fierro: hot dogs estilo americano
  • Kreaps: crepes saladas y dulces
  • Club Asador: parrilla tradicional
  • Camarao Market: cocina de mar
  • La Tortillería: cocina española
  • Tres Fuego: cocina de autor
  • Valle del Indio: vinos
  • Almíbar: coctelería
  • Larsen: cerveza
  • Lo de Gauna: fuegos
  • Gazpacho: paella y cocina española
  • Chipancitos: chipá
  • Yellow: hamburguesas y licuados
  • Coffeenetta: café de especialidad
  • Ongo: hamburguesas veganas
  • Michelob Ultra: cerveza
La Feria Sin TACC 2025 contará con más de 50 puestos gastronómicos. Foto: buenosaires.gob.ar

Los puestos que habrá en el mercado de productores

  • Schär: panes, harinas, cereales, snacks y pastas secas
  • Doña Magdalena: dulce de leche, pasta de maní, mieles y mermeladas
  • Day by Day: alfajores
  • La Barraca: quesos, fiambres y embutidos
  • Amola: legumbres germinadas y harinas
  • Borner: bazar
  • Reina Food: premezclas, granolas y crackers
  • Nuestros Sabores: snacks
  • Cagnoli: quesos y fiambres
  • Savona Fit: mermeladas, mieles, harinas y leches vegetales
  • Zafrán: barras, granolas y galletitas
  • Fruch: chips de manzana
  • El Brocal: dulces y mermeladas
  • Essen: bazar
  • Mezcla: frutos secos
  • Porto: hongos
  • Crudencio: alimentos y snacks a base de plantas
  • Arytza: aderezos
  • La Casa del Alfajor: dulce de leche y alfajores
  • Solo Celíacos: galletitas, snacks, panes y premezclas
  • Yamay: gelatina sin sabor, goma xántica y condimentos
  • Seis Marías: aceite de oliva
  • Smans: pan y galletitas
  • Kapac: premezclas
  • Chocoleit: alfajores
  • La Reina: nuez pecán
  • (Otros): participantes adicionales a confirmar por la organización