Feria Sin TACC 2025: cuándo, dónde y la lista de los puestos sin gluten que habrá en el patio y mercado de productores

El objetivo es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar una oferta amplia y cuidada de productos sin avena, cebada, centeno y trigo. También, habrá un escenario con charlas y clases didácticas.

Feria Sin TACC 2025. Foto: buenosaires.gob.ar

La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado íntegramente a alimentos libres de gluten, llevará a cabo su edición 2025 con dos jornadas para degustar platos sin avena, cebada, centeno y trigo, y comprar productos a precios promocionales.

El festival gastronómico se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en el predio ferial de La Rural (Palermo). El objetivo es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar una oferta amplia y cuidada.

La Feria Sin TACC 2025 se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025. Foto: buenosaires.gob.ar

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad y se estructura en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands; un mercado de productores; y un escenarios con charlas y clases entre las 13:00 y 18:00 horas.

Detalles de la Feria Sin TACC 2025

Fechas : sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025

Lugar : La Rural, acceso por Av. Sarmiento (Palermo)

Entrada: libre y gratuita, sin acreditación previa

La Feria Sin TACC 2025 se realizará en La Rural, Palermo. Foto: buenosaires.gob.ar

Estructura y programación de la Feria Sin TACC en Palermo

Patio gastronómico : más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.

Mercado de productores : 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.

Charlas y clases de cocina: cocineros, nutricionistas e influencers comparten conocimientos en el escenario entre las 13:00 y 18:00, ambos días.

La Feria Sin TACC 2025 será gratuita para todo público. Foto: buenosaires.gob.ar

Los puestos que habrá en el patio gastronómico

Todo Brasas : parrilla a la jaula y costillares

Casa Tana : pastas y pizzas

No es Soberbia : ahumados

Master Arepa : cocina latina

AntiGourmet : cocina de bodegón

Sapore Squisito : chipá y sopa paraguaya

Cocelia : choripán y hamburguesas

Mochica : cocina peruana

Cremolatti : helados

Guapaletas : paletas heladas

Love Libre de Gluten : patisserie y panificados

Fierro : hot dogs estilo americano

Kreaps : crepes saladas y dulces

Club Asador : parrilla tradicional

Camarao Market : cocina de mar

La Tortillería : cocina española

Tres Fuego : cocina de autor

Valle del Indio : vinos

Almíbar : coctelería

Larsen : cerveza

Lo de Gauna : fuegos

Gazpacho : paella y cocina española

Chipancitos : chipá

Yellow : hamburguesas y licuados

Coffeenetta : café de especialidad

Ongo : hamburguesas veganas

Michelob Ultra: cerveza

La Feria Sin TACC 2025 contará con más de 50 puestos gastronómicos. Foto: buenosaires.gob.ar

Los puestos que habrá en el mercado de productores