Un viaje mágico entre montañas: cuánto sale abordar el tren nocturno que une Bariloche y Perito Moreno en menos de una hora

Con un recorrido de 30 kilómetros lleno de historia, este servicio ofrece una experiencia sensorial única tanto para residentes como para visitantes de todo el mundo: paisajes patagónicos, música en vivo y gastronomía regional en un viaje inolvidable.

Tren Nocturno Patagónico. Foto: Huéspedes.

Entre montañas, estepas y ríos cristalinos, el sur argentino guarda secretos que solo se revelan al caer la tarde. Uno de ellos es el Tren Turístico Nocturno, una propuesta impulsada por el Tren Patagónico que combina el encanto del paisaje rionegrino con la calidez de su cultura y su gastronomía.

Este viaje, que parte desde el Cerro Catedral en San Carlos de Bariloche y llega hasta la estación Perito Moreno, recorre 30 kilómetros en menos de una hora. A pesar de su brevedad, la travesía concentra algunos de los escenarios más emblemáticos de la región: la estepa patagónica, el puente sobre el río Ñirihuau y las siluetas del cerro Tronador.

Tren Patagónico. Foto: Gobierno de Río Negro.

El tren parte cada viernes y sábado a las 19 horas, justo cuando el sol comienza a ocultarse. Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de un ambiente acogedor, con luces tenues, música en vivo y relatos a cargo de un guía que narra historias de los pueblos del sur, sus tradiciones y su vínculo con el tren, símbolo de unión en la Patagonia desde comienzos del siglo XX.

Una vez en la estación Perito Moreno, la experiencia continúa con una cena típicamente patagónica. La parada inicial es en la Casa del Té, donde se ofrece una copa de vino o un chocolate caliente. Luego, en el Quincho, los visitantes degustan un menú tradicional con asado, empanadas y cordero al asador, acompañado de productos locales.

El viaje no solo busca conectar paisajes, sino también transmitir la identidad cultural de la región. Para muchos turistas, representa una forma distinta de conocer Bariloche, más allá del esquí o los lagos, y para los residentes de Río Negro, una oportunidad de reconectarse con su propio territorio.

El Tren Patagónico. Foto: NA.

Una forma diferente de conocer Bariloche: precios del Tren Turístico Nocturno

Residentes en Río Negro:

Adultos: $89.280.

Jubilados: $75.920.

Menores (4 a 12 años): $66.080.

Menores (0 a 3 años): sin cargo.

No residentes en Río Negro:

Adultos: $125.000.

Jubilados: $106.000.

Menores (4 a 12 años): $92.700.

Menores (0 a 3 años): sin cargo.

Las tarifas para residentes reflejan un descuento vigente del 20% para octubre de 2025.

Cómo adquirir los pasajes