Llega el “Buenos Aires Flota 2025”: el festival de globos aerostáticos más esperado de Sudamérica

Este evento combina la música, el arte, la gastronomía y espectáculos en vivo en Mercedes, muy cerquita de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando será.

Buenos Aires Flota 2025 Foto: Instagram @buenosairesflota

Después del éxito que fue la Fiesta del Salame Quintero, la ciudad de Mercedes vuelve a ser sede de uno de los festivales más atractivos de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires: el “Buenos Aires Flota 2025”, uno de los eventos de globos aerostáticos más grandes de Sudamérica.

La cita será el próximo sábado 1° de noviembre en el Parque Municipal de Mercedes, a solamente 105 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una experiencia para toda la familia, donde se podrá disfrutar del arte local, la música, la gastronomía y los mejores espectáculos, combinados con el encanto de los globos aerostáticos que se elevarán al atardecer para dar un show pocas veces visto en Argentina.

Sin embargo, en caso de que ese fin de semana las condiciones climáticas no sean óptimas para volar, el evento se reprogramará para el sábado 15 de noviembre. Además, este festival está planeado para disfrutar del aire libre y fomentar el turismo regional.

Entre las actividades destacadas, los curiosos podrán ingresar al interior de los globos aerostáticos dispuestos horizontalmente para poder apreciarlos en todo su esplendor y observar de cerca la estructura, mientras se inflan con potentes ventiladores a la espera del espectáculo final, cerca del crepúsculo.

El evento contará con pilotos de renombre nacional e internacional, entre ellos Leticia Marqués, reconocida por su vuelo récord en las Salinas de Jujuy a 250 metros de altura, impulsado únicamente con energía solar.

Buenos Aires Flota 2025: qué cosas pueden hacerse en Mercedes el día del festival

El festival contará con múltiples sectores temáticos, ya que contará con un paseo aeronáutico, donde se exhibirán actividades aéreas con vuelos en planeador, ala delta, parapentes, paramontes y drones. Además, para los amantes de los fierros, habrá un paseo de autos clásicos.

Por otro lado, el festival tendrá espacios de food trucks, beer garden, shows musicales y áreas recreativas para toda la familia y atracciones especiales como los “Mini Balloons” para tomarse fotos y estaciones de Drone Vision.

El evento más esperado de la jornada se llamará Night Glow. Al caer la tarde, se realizará un show visual en el que los globos, anclados al suelo, se iluminan al ritmo de la música con DJs en vivo. El cierre estará a cargo de una banda sorpresa, que pondrá el broche de oro a la jornada.

Cronograma tentativo

15.00: Apertura de puertas, parque inflable, food trucks, beer garden, paseo de autos clásicos y actividades aeronáuticas.

17.00: Desfile de paramotores.

18.00: Inflado de globos aerostáticos (sujeto a condiciones climáticas).

19.30: Night Glow con música, luces y DJs en vivo.

21.00: Banda principal del festival.

23.00: Cierre del evento.

Entradas y experiencias disponibles

Los tickets ya están disponibles en Ticketek y ofrecen diferentes tipos de experiencias:

Pase General: acceso a todas las actividades del festival (shows en vivo, parque inflable, paseos temáticos, show de globos y Night Glow).

Preventa: $15.000 + cargos por servicio.

Pack familiar (4 personas): $40.000 + cargos.

Menores de 0 a 4 años ingresan gratis.

Club Flota Tour: sector exclusivo con carpas, livings, vista preferencial al parque de globos, degustaciones y barra especial.