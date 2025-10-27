Un escalofriante Tren Fantasma llega a Bueno Aires por Halloween: dónde y cómo vivir una noche de miedo

Es mucho más que un paseo temático: es un viaje por la historia, con más de un siglo y medio de recuerdos, donde las apariciones, brujas y espectros se mezclan entre los visitantes, garantizando más de un susto durante la noche.

Un escalofriante Tren Fantasma llega a Retiro. Foto: Unsplash.

El Museo Ferroviario abrirá sus puertas el fin de semana de Halloween para ofrecer una experiencia no apta para los más miedosos. Los visitantes podrán recorrer los vagones históricos y, además, encontrarse con apariciones, brujas y espectros, llevándose más de un susto durante la noche.

El Tren Fantasma del Museo Ferroviario es mucho más que un paseo temático: es un viaje por la historia, con más de un siglo y medio de recuerdos, locomotoras de vapor, relojes de estación, telégrafos y uniformes originales. Este escenario único se transforma en el espacio perfecto para vivir una noche entre telarañas, brujas y fantasmas que recorren cada rincón del museo.

Halloween en el Museo Ferroviario. Video Instagram @vivodepaseo

Gastronomía, cine de terror y tarot: así será la noche de Halloween en el Tren Fantasma

El Museo Ferroviario de Buenos Aires se transforma para celebrar Halloween con una experiencia única: un Tren Fantasma lleno de historia, misterio y diversión. Durante el recorrido, habrá stands gastronómicos, una feria de emprendedores y un DJ en vivo que pondrá ritmo a la noche con mezclas oscuras y melodías que dan escalofríos.

Para quienes buscan algo diferente, el evento incluye lectura de cartas de tarot, proyección de películas de terror, talleres para crear amuletos y espacios de maquillaje temático. Además, se recrearán escenas icónicas del cine de terror para sacarse fotos entre los antiguos vagones y llevarse un recuerdo inolvidable. Y sí: se puede ir disfrazado, sin límite de edad.

Tren fantasma. Foto: argentina.gob.ar

Halloween en el Museo Ferroviario: cuándo vivir la experiencia

La cita será el jueves 31 de octubre, viernes 1 y sábado 2 de noviembre en el Museo Ferroviario, ubicado en Avenida del Libertador 405.

No te pierdas esta noche de Halloween distinta en Buenos Aires, ideal para vivir entre brujas, fantasmas y música. La entrada corresponde al boleto general del museo (valor: $2.500, menores de 6 años gratis) y se adquiere directamente en la boletería, el mismo día del evento.

La historia del Museo Ferroviario

El Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz” es uno de los espacios más emblemáticos para los amantes de la historia del tren en Argentina. Fue inaugurado en 1971 y depende de Trenes Argentinos Capital Humano, bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación.

Museo Ferroviario. Foto: argentina.gob.ar

Su sede está en Avenida del Libertador 405, en el barrio de Retiro, justo al lado de las vías y muy cerca de la estación Retiro Mitre, lo que lo convierte en un lugar simbólicamente perfecto para contar la historia del ferrocarril argentino.

El museo alberga una colección única de objetos ferroviarios: relojes de estación, uniformes, señales, telégrafos, documentos originales, maquetas y herramientas que muestran cómo el tren fue clave en el desarrollo social y económico del país. También cuenta con locomotoras y vagones antiguos, algunos de los cuales se conservan en perfecto estado.

Además de su valor histórico, el Museo Ferroviario funciona como espacio cultural, con actividades educativas, muestras interactivas, ferias, proyecciones y eventos especiales, que buscan acercar la historia ferroviaria a nuevas generaciones de una forma entretenida y participativa.