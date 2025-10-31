El partido “innombrable” de Buenos Aires que celebra este fin de semana la cultura alemana con salchichas y cervezas

La entrada es libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

La tradicional fiesta gastronómica y cultural tendrá lugar este domingo Foto: Instagram @infohd.com.ar

Daireaux es un partido de poco más de 12.000 habitantes ubicado a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y este finde semana se prepara para uno de sus grandes eventos del año en Arboledas.

La comunidad ultima detalles para recibir turistas y visitantes este 2 de noviembre desde de las 10 horas, dando comienzo a la 8° Fiesta del Sabor Alemán, un evento que combina gastronomía típica como, salchichas, chucrut, goulash, tortas y strudel. Además, no faltará música y tradiciones alemanas.

La entrada es libre y gratuita Foto: Instagram @infohd.com.ar

¿De qué podrán disfrutar los vecinos y turistas que visiten Arboledas el fin de semana?

Durante la jornada, los visitantes podrán degustar platos tradicionales, participar de actividades culturales y conocer de cerca la historia de los inmigrantes alemanes en la región. La fiesta se ha consolidado como un atractivo turístico que invita a explorar no solo Daireaux, sino también los alrededores de la provincia de Buenos Aires.

Para quienes quieran extender la experiencia turística, a menos de una hora, en auto, se encuentra la Laguna Cochico, un espacio natural ideal para paseos al aire libre, avistaje de aves y pesca recreativa. Por su parte, los amantes del Trekking pueden recorrer Sierra de la Ventana.

Se podrá participar de actividades culturales y conocer de cerca la historia de los inmigrantes Foto: Instagram @infohd.com.ar

¿Cómo llegar a Daireaux?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, para llegar a Daireaux hay que recorrer unos 400 kilómetros. Ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, hay que tomar la autopista Ezeiza-Cañuelas y después la ruta nacional 205.

Esta ruta pasa por Lobos, Roque Pérez y Saladillo antes de unirse con la 65. Luego, aparecerá Bolívar hasta el acceso Jorge Omar Carle, donde hay que doblar a la izquierda para ingresar al pueblo.

Otras actividades para hacer en Daireaux

Además de la visita a “Sal y Pimienta”, se puede recorrer el Museo de Historia y de Ciencias, levantado en la antigua estación de trenes, como también el Club de Golf Fortín Tordillo, a cinco kilómetros del pueblo.

La laguna Juancho también es una buena opción para los que tengan ganas de disfrutar momentos de recreación acuática, como paseos en botes y kayaks, sumada a la pesca deportiva.

Todo esto en el Club de Pesca "La Glorieta“, un predio con un parque de 14 hectáreas, donde se pueden alquilar todos los elementos necesarios para cualquiera de las actividades mencionadas.

