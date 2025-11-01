El spa que convierte una tarde cualquiera en una escapada de lujo: merienda libre y relax a una hora de CABA

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un centro de bienestar se consolida como una de las opciones más completas para quienes buscan desconectarse, disfrutar de una propuesta gastronómica variada y vivir una experiencia de relax integral en un entorno cuidado.

Armonium Spa Airport, en Ezeiza. Foto: Facebook / Armoniumspa.airport.

A pocos minutos del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, también conocido como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se encuentra un centro de bienestar que combina relajación, gastronomía y alojamiento de estilo boutique, ofreciendo una experiencia integral para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse tantos kilómetros de la ciudad.

Se trata de Armonium Spa Airport, ubicado en la calle Eva Duarte 4671 y se distingue por su enfoque en el confort y la atención al detalle. Entre sus principales propuestas se encuentra la merienda libre, con una amplia selección de recetas dulces y saladas ideales para disfrutar acompañado.

Armonium Spa Airport, en Ezeiza. Foto: Facebook / Armoniumspa.airport.

Menú de merienda libre en Armonium Spa Airport

Este servicio cuesta $23.000 por persona y permite disfrutar de una experiencia gastronómica variada y abundante dentro del mismo centro de bienestar, acompañadas por dos horas de pileta climatizada. Entre lo más destacado, figuran las siguientes propuestas:

Waffles recién elaborados con múltiples toppings como dulce de leche, miel, azúcar impalpable, frutas frescas, granas de colores.

Yogur griego con granola.

Ensaladas de frutas.

Sánguches de jamón y queso (frescos o tostados).

Fiambres variados (por ejemplo salame “Quintero”), quesos, aceitunas, panificados tipo pan de campo.

Jugos naturales, café, té, limonada de maracuyá con pulpa.

Armonium Spa Airport, en Ezeiza. Foto: Facebook / Armoniumspa.airport.

A su vez, uno de los mayores atractivos de Armonium Spa Airport es su circuito hídrico, con un costo de $35.000, que incluye sauna seco y húmedo, duchas escocesas, cascadas, jacuzzi y una mini pileta con hidromasaje.

Este espacio está diseñado para brindar un completo descanso físico y mental, combinando calor, agua y movimiento en un entorno cuidado y silencioso, ideal para quienes buscan reconectar con el propio bienestar.

Precios en Armonium Spa Airport, en Ezeiza. Foto: Instagram / armoniumspa.airport.

Además, el spa ofrece opciones gastronómicas complementarias, como picadas de quesos y fiambres acompañadas de vinos, que permiten prolongar la experiencia de relajación y disfrutar de sabores seleccionados en un ambiente exclusivo.

Para quienes desean extender su estadía, Armonium Spa Airport cuenta con habitaciones diseñadas al estilo hotel boutique, con un ambiente limpio, cuidado y sofisticado, pensado para brindar comodidad y tranquilidad.

Armonium Spa Airport, en Ezeiza. Foto: Facebook / Armoniumspa.airport.

Su diseño y propuesta integral lo convierten en un destino recomendado para quienes desean disfrutar de momentos de descanso, reconexión y cuidado personal sin salir de la zona metropolitana.

Cómo llegar a Armonium Spa Airport, en Ezeiza