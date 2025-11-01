Nunca emigrar a estos destinos: los países con las jornadas laborales más largas del mundo

Hay países del mundo donde el tiempo libre parece quedar en último plano, lo que abre una gran pregunta: ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? Todo indica que, en estos destinos, la segunda opción es la que prevalece.

Los países con las jornadas laborales más largas del mundo. Foto: Unsplash.

Al momento de emigrar en busca de un futuro mejor, es importante tener en cuenta varios factores clave. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la seguridad, el costo de vida de la región y la carga horaria habitual de las jornadas laborales.

En ese contexto, hay países del mundo donde el tiempo libre parece quedar en último plano, lo que abre una gran pregunta: ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? Todo indica que, en estos destinos, la segunda opción es la que prevalece.

Los países con las jornadas laborales más largas del mundo: cuánto se trabaja

Según un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo trabajan 43,9 horas semanales en promedio. Sin embargo, existen algunas diferencias en las jornadas laborales de cada país, que se explican por las normas culturales, las estructuras económicas y las políticas laborales.

Según un análisis de la OIT, los trabajadores en el mundo trabajan 43,9 horas semanales en promedio Foto: Unsplash.

La organización indica que superar las 48 horas semanales de empleo se considera excesivo, ya que puede afectar la salud, la seguridad, la productividad y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Aun así, más de un tercio de la población trabajadora a nivel global supera ese límite, sin tener en cuenta el trabajo informal, algo que resulta casi imposible de contabilizar. En ese contexto, algunos países se destacan por tener jornadas especialmente largas, donde el descanso parece ser un lujo.

Encabezando el listado se encuentra India, el segundo país más poblado del mundo, donde los trabajadores dedican en promedio 56 horas semanales, unas 12 más que la media global. Le sigue su vecino Bután, con 53,3 horas por semana, y en el tercer lugar aparece Bangladesh, con 50,4 horas.

En el cuarto puesto está Uganda, con 50,3 horas, apenas por encima de Camboya, que ocupa el quinto lugar con 49,5 horas de trabajo semanal.

Los países con las jornadas laborales más largas del mundo. Foto: Unsplash.

Ranking de los países con las jornadas laborales más largas del mundo

India: 56 horas. Si se considera una jornada de cinco días laborales, equivale a más de 11 horas por día. Bután: 53,3 horas. En jornadas de cinco días laborales, equivale a 10 horas y 30 minutos al día. Bangladesh: 50,4 horas. Equivale a 10 horas por día. Uganda: 50,3 horas. Equivale a 10 horas por día. Camboya: 49,5 horas. Equivale a 10 horas por día. Pakistán: 49,2 horas. Equivale a un poco menos de 10 horas al día. Sudán: 49 horas. Equivale a un poco menos de 10 horas al día. Emiratos Árabes Unidos: 48,7 horas. Equivale a un poco menos de 10 horas al día. Jordania: 48,4 horas. Un poco menos de 10 horas al día. Zimbabue: 48,1 horas. Un poco más de 9 horas y media al día.

América Latina también figura en el ranking. Foto: -

América Latina también figura en el ranking

Colombia (puesto 15): 46 horas

Guatemala (puesto 19): 45,3 horas

México (puesto 21): 45,2 horas

Honduras (puesto 24): 44,9 horas

El Salvador (puesto 25): 44,8 horas

Perú (puesto 26): 44,7 horas

Costa Rica (puesto 29): 44,5 horas

Paraguay (puesto 37): 43,4 horas

Los países donde se trabaja menos

Por el contrario, una quinta parte de la población mundial tiene semanas laborales más cortas, de menos de 35 horas. Entre los países con jornadas más reducidas destacan:

Países Bajos: 29,8 horas. Si se tienen en cuenta jornadas laborales de 5 días, son en promedio 6 horas al día. Ruanda: 29,9 horas Irak: 31,6 horas Austria: 32,4 horas Dinamarca: 32,6 horas. Son 6 horas y media al día. Noruega: 33 horas Finlandia: 33,5 horas Alemania: 33,5 horas Bélgica: 33,8 horas. Son menos de 7 horas al día. Niue (asociado a Nueva Zelanda): 34,3 horas. . Son menos de 7 horas al día.

Países Bajos lidera el ranking de los países donde se trabaja menos.

Los países con más feriados de Latinoamérica

Además, algunos de los países con más horas de trabajo también figuran entre los que más feriados tienen. En América Latina, se registran entre 13 y 14 días festivos oficiales al año, aunque varía según cada país.

Argentina y Chile lideran con 19 feriados oficiales, seguidos por Colombia y Brasil, con 18. Luego aparecen Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador, con 11 días. En tanto, México, Paraguay y Nicaragua tienen menos feriados oficiales, aunque suelen sumar días no laborables de carácter local o religioso.