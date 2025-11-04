Mágico y encantador: dónde queda el pueblito oculto de la Patagonia ideal para las vacaciones de verano

Con menos de 6.000 habitantes, este lugar entre la naturaleza se convierte en el elegido de muchos para el verano, ideal para hacer senderismo y andar en kayak.

Dina Huapi, Patagonia. Foto Instagram @turismodinahuapi

Uno de los destinos favoritos para vacacionar este verano 2026 es sin duda la Patagonia argentina, un lugar mágico y encantador para los amantes de la naturaleza. Si bien puede ser visitable en todas las épocas del año, este sitio cuenta con una belleza única y con distintas actividades para hacer que se destacan con estas temperaturas.

En ese contexto, hay un pueblo de La Patagonia que promete ser el protagonista del verano con sus aguas cristalinas en medio de las imponentes montañas, creando paisajes de ensueño que remiten a cuentos fantásticos.

El pueblo de la Patagonia que tiene un encanto único. Foto NA.

Se trata de Dina Huapi, una pintoresca aldea de Río Negro que forma parte del Departamento de General Roca, a 1556 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Un rincón de paz a orillas del Nahuel Huapi

Dina Huapi se encuentra a solo unos 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad sin alejarse demasiado de sus servicios y comodidades.

Su ubicación, a orillas del Lago Nahuel Huapi, permite disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de las aguas turquesas y los picos nevados de la cordillera de Los Andes, creando un escenario perfecto para relajarse o realizar actividades recreativas como el senderismo, el kayak y la pesca. Además, ofrece playas dueñas de una belleza paradisíaca donde poder bañarse en verano, pero, también bosques naturales para recorrer.

Dina Huapi, Patagonia. Foto NA.

La localidad tiene la cuota justa para descansar y realizar aventuras. Desde su ubicación se dejan apreciar los Cerros Catedral, Capilla, López y Tronador, como así también se pueden realizar excursiones a varios lugares como el Cerro Leones, un antiguo volcán con cavernas habitadas durante miles de años y realizar cabalgatas por la región.

En cuanto a su gastronomía, la localidad ofrece menús variados, pero, se destaca la trucha y los diversos platos de carnes. Asimismo, en la cocina autóctona no faltan las clásicas picadas artesanales, donde justamente también hay encuentros de artesanos quienes venden sus productos.

Dina Huapi, Patagonia. Foto Instagram @turismodinahuapi

Cómo llegar a Dina Huapi desde la Ciudad de Buenos Aires

Dina Huapi se encuentra al oeste de Río Negro, a 800 kilómetros de su capital y 1556 de la Ciudad de Buenos Aires. Si buscas un lugar donde la paz y la tranquilidad sean protagonistas, este es el paraje ideal para desconectarse y alejarse del bullicio de la ciudad.