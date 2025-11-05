Fin de semana largo de noviembre: tres encantadores pueblos a los que se puede llegar en tren

Ideales para una escapada de feriado, estos destinos llenos de historia, naturaleza y sabor local, se encuentran a pocos kilómetros de distancia y pueden disfrutarse sin comprometer la billetera.

Opciones para viajar más cómodo Foto: X Trenes Argentinos

Con la llegada de los días de calor, cualquier fin de semana se convierte en la excusa perfecta para descubrir nuevos lugares. A pocos kilómetros de CABA, hay varios destinos accesibles en tren, ideales para disfrutar sin comprometer la billetera.

Estos pintorescos pueblos ofrecen el ambiente perfecto para desconectar de la rutina y reconectar con la naturaleza.

Tres pueblos a los que se puede llegar en tren

San Miguel del Monte

Ubicada a tan solo 100 kilómetros de la Capital Federal, esta localidad tiene una rica historia que invita a descubrirla. Entre sus principales atractivos se destacan el Museo Municipal Guardia del Monte, el histórico Rancho de Rosas y su encantadora plaza central.

Iglesia San Miguel de Arcángel, San Miguel del Monte, Buenos Aires. Foto: Turismo Nación.

Se puede llegar en tren desde Plaza Constitución tomando el servicio del Tren Roca hacia Ezeiza, para luego hacer trasbordo en el ramal hacia Cañuelas y, finalmente, en el ramal Monte.

El lugar ofrece una variedad de restaurantes y bodegones rurales que brindan una experiencia auténtica cada fin de semana. Además, cuenta con una hermosa laguna, perfecta para disfrutar de deportes acuáticos como natación, windsurf, esquí, jet ski y pesca.

General Las Heras

General Las Heras es un destino accesible y lleno de encanto. Llegar es sencillo: desde la estación de Once, se toma el ramal Merlo del Tren Sarmiento y luego se hace conexión con el servicio hacia Lobos.

General Las Heras. Foto: @generallasherasbsas

Este lugar es perfecto para quienes desean disfrutar de la pesca y los espacios verdes, rodeados por los arroyos Rodríguez y Morales. Además, ofrece un casco histórico que parece detenido en el tiempo, diversos museos y una gran variedad de restaurantes con sabores auténticos de la región.

Los Cardales

Los Cardales, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, se encuentra a solo 79 kilómetros de CABA. Para llegar, basta con tomar el ramal Tigre del Tren Mitre desde la terminal y, al llegar a la estación Victoria, hacer la conexión con el servicio hacia Capilla del Señor, que te deja en el lugar.

Los Cardales. Foto: Instagram

Este encantador pueblo es ideal para disfrutar de un día en estancias, campos o clubes que ofrecen diversas actividades, como cabalgatas, para hacer la visita más entretenida. Además, muchos de estos sitios cuentan con servicios de spa, piscinas climatizadas, áreas de meditación y una exquisita oferta gastronómica.

Los Cardales también tiene su historia en cada rincón, con lugares como la Capilla de Spinetto, la Parroquia Sagrada Familia y el paseo “La Recova”, una antigua galería convertida en centro de compras donde se pueden adquirir productos regionales.