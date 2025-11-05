La ciudad más habitable de América Latina está en Argentina: descubrí por qué es el mejor lugar para vivir

Un destino nacional superó a sitios como Santiago de Chile, Montevideo, San Juan y Lima. Conocé cuál se ubicó en lo más alto de Latinoamérica.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

La comodidad y seguridad son factores determinantes para que un espacio sea percibido como un verdadero hogar. Cuando una localidad ofrece servicios integrales y cubre diversas necesidades puede considerarse un entorno óptimo para establecerse y desarrollar una vida plena.

Según el último índice Global de Habitabilidad 2025, elaborado y publicado por The Economist Intelligence Unit (EIU), Copenhague consiguió puntuaciones perfectas en las variables que determinan un lugar ideal para vivir. Buenos Aires fue la mejor de América Latina.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

La unidad de la EIU evaluó qué lugares del mundo ofrecen las mejores y las peores condiciones de vida a sus habitantes, es decir, presenta una clasificación sobre los desafíos que enfrenta una persona en relación con sus expectativas en un lugar específico.

Las ciudades analizadas recibían una puntuación basada en más de 30 factores cualitativos y cuantitativos, organizados en cinco categorías: atención médica, cultura y medio ambiente, educación, estabilidad e infraestructura.

Copenhague, Dinamarca. Foto: Unsplash.

Los resultados de la clasificación para este 2025 arrojaron un nuevo líder en calidad de vida: Copenhague, que este año se situó en lo alto de la clasificación general y superó a Viena, que había portado la medalla de oro durante tres años consecutivos.

Si bien la ciudad austriaca superó a la danesa en el sistema de salud, Copenhague tuvo la puntuación más alta en educación, estabilidad e infraestructura, tres variables que la colocan en el primer lugar del ranking mundial.

Buenos Aires, la ciudad más habitable de América Latina

Buenos Aires obtuvo la puntuación más alta de Latinoamérica, seguida por Santiago (Chile), que se sitúa en el puesto 57 con 77.3 puntos, y Montevideo (Uruguay), que está en el lugar 59 con 76.7 puntos.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

En cuarto y quinto lugar se encuentran San Juan (Puerto Rico) y Lima (Perú), en los puestos 87 (64.7 puntos) y 99 (59.3 puntos), respectivamente.

En el extremo opuesto del ranking se encuentra Caracas (Venezuela), con solo 44.9 puntos, ubicándose entre las ciudades con peor calidad de vida de América Latina y en las diez peores a nivel global.