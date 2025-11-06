Cambia la forma de volar: la medida de Aerolíneas Argentinas previo a las vacaciones de verano 2026

La Aerolínea de bandera tomó una drástica decisión acoplándose a una tendencia global que impactará en la compra de pasajes. Qué cambió y cómo afectará al viajero.

Aerolíneas Argentinas tiene como fecha oficial de inicio de operaciones como empresa del Estado el 7 de diciembre de 1950. Desde entonces, implementó numerosos cambios e innovaciones que redujeron el servicio all inclusive en amenities que ahora se cobran por separado.

En un contexto de necesidad de incrementar sus ganancias y ofrecer tarifas competitivas, la Aerolínea de bandera se sumó a una nueva medida de “tarifas desagregadas” como ya lo hizo con el equipaje facturado, el servicio de comidas en vuelos cortos e incluso por tener acceso a la cabina antes que el resto.

Qué medida tomó Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas dejará de permitir la selección de asientos de forma gratuita al contratar un vuelo a partir del 13 de noviembre.

Los pasajeros no podrán elegir la zona del avión, el tipo de asiento (ventanilla, pasillo o centro) tanto en vuelos domésticos, nacionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas dejará de permitir la selección gratuita de asientos a partir del 13 de noviembre. Foto: Unsplash.

De esta manera, la preselección de asientos implicará un desembolso adicional y aquellos que decidan no abonar de más, tendrán la chance de elegir entre los asientos restantes al momento del check-in en el aeropuerto.

Cómo afectará la medida al viajero

Los viajeros afectados serán aquellos que eligen volar en categoría turista o bajo promociones. La justificación de esta medida es “adaptar a la compañía” a las medidas que han tomado otras aerolíneas como “modernización”.

Sin embargo, en los casos de clase ejecutiva y tarifas plenas, la elección del asiento seguirá incluida dentro del precio del pasaje.

Los viajeros afectados serán aquellos que eligen volar en categoría turista o bajo promociones en Aerolíneas Argentinas. Foto: Unsplash

Además, la medida se toma en un contexto previo a las vacaciones de verano en Argentina, momento en el que suele aumentar la demanda significativamente. Sin embargo, la compañía adelantó que sumará promociones para incentivar las ventas a pesar del cambio.

Cómo se implementará la medida

En un principio, durante el mes de noviembre, la asignación de asientos con costo se realizará solamente mediante la página oficial de la compañía.

Más adelante, en diciembre, las agencias de viajes tendrán la posibilidad técnica de emitir estos servicios accesorios (ancillaries) y sumarlos al paquete total del pasaje.