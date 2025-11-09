Cómo llegar a Gowland: el pueblo cerquita de CABA que promete conectar con la naturaleza y cortar con la rutina

Está a tan solo 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se presenta como un destino perfecto para aprovechar una escapada. Qué se puede hacer en este lugar que invita a desconectarse de la rutina.

Gowland, provincia de Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Hacer una escapada de la Ciudad de Buenos Aires o alrededores siempre es un lindo plan para compartir en familia, con amigos o en pareja. En ese sentido, la provincia ofrece diferentes destinos muy cerca de CABA que suelen ser un “oasis” al cemento y que permiten relajar y hacer planes diferentes.

Relax, naturaleza, comida, paseos, son algunas de las actividades que ofrecen estos destinos y Gowland, el pequeño pueblo que sorprende por su tranquilidad, se enmarca en todo esto.

A la vera del Ferrocarril Sarmiento, Gowland es un pueblo ideal que invita al relax. Foto: Wikipedia.

Dónde queda Gowland, el pueblo que invita al disfrute

Perteneciente al partido de Mercedes, Gowland solo se distancia de la Ciudad de Buenos Aires a una hora y media.

Este pequeño pueblo sorprende por su tranquilidad, su historia ferroviaria y sus tradiciones, enmarcadas en la naturaleza que predomina en el lugar. La buena gastronomía es otro punto fuerte de este pueblito.

Está a tan solo 100 km de distancia de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. El pueblo se extiende al lado de las vías del Ferrocarril Sarmiento, por lo que no resulta difícil su acceso.

Por su cercanía a Mercedes, también se puede visitar esta ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Por su cercanía con la capital argentina, se lo puede visitar en el mismo día o también es ideal para una escapada corta de fin de semana. De todos modos, pese a su cercanía con la gran ciudad, no deja de tener esa tónica de tranquilidad propia de los pueblos bonaerenses.

Aquí se puede caminar sin apuro, relajar, entrar en contacto con la naturaleza, mates al sol y buena gastronomía. Uno de los lugares imprescindibles para visitar en Gowland es la Cervecería Franz Scheitler, donde se elaboran productos siguiendo una tradicional receta alemana.

También la Estación Experimental Mercedes es otro punto interesante para visitar. Resulta un centro del Ministerio de Asuntos Agrarios, que se dedica a estudiar las variedades de frutas y sistemas de cultivo.

Gowland, provincia de Buenos Aires. Foto: Instagram/destino_pueblos

La ciudad de Mercedes se presenta como otro polo turístico para ser visitado, por su cercanía a Gowland. Aquí incluso se puede disfrutar de diferentes opciones gastronómicas, como para satisfacer a todos los paladares. Además, la cultura y los museos están asegurados.

Por supuesto, como no podían faltar, también están las tiendas tradicionales, esos espacios como para llevarse un lindo recuerdo de la visita. Ferias artesanales, productos regionales, una combinación ideal para terminar con un buen paseo pueblerino.

Cómo llegar a Gowland

La mejor manera de llegar a Gowland desde la Ciudad de Buenos Aires es por la Autopista Acceso Oeste hasta Luján. Una vez allí, se puede tomar la ruta Mercedes. Después ya se ingresa a Gowland. Los caminos están bien señalizados y en buenas condiciones.

Además, se puede llegar en tren con el Ferrocarril Sarmiento que conecta Gowland con Moreno. Una opción distinta para quienes no cuentan con auto, o prefieren viajar en transporte público.