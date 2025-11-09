Una playa patagónica marcará un antes y un después: incorporará la bandera verde al sistema de señalización marítima

La iniciativa, inédita en el país, sigue el modelo de las playas europeas y representa un cambio significativo en la forma de gestionar la seguridad costera. Qué indica este nuevo color.

Inspirada en prácticas europeas, la bandera verde redefine las reglas de convivencia entre surfistas y bañistas. Foto: Grok AI.

Por primera vez en la Argentina, una playa adoptará la bandera verde como parte de su sistema de señalización marítima. Playa Unión, el tradicional balneario de la ciudad de Rawson, en Chubut, incorporará esta nueva insignia a partir del 6 de diciembre, cuando se inicie oficialmente la temporada de verano 2025-2026.

La medida, que se extenderá hasta marzo, tiene un propósito innovador: garantizar una convivencia más segura entre los bañistas y quienes practican deportes náuticos como el surf, el kayak y el kitesurf. Inspirada en modelos europeos, esta implementación posiciona a la Patagonia como pionera en materia de gestión costera y seguridad en playas.

Playa Unión, en Chubut. Foto: NA.

El sistema de banderas utilizado en la Argentina incluía seis colores tradicionales: roja (prohibido ingresar al mar), roja y negra (mar peligroso), amarilla y negra (mar dudoso), celeste (mar calmo) y negra (riesgo de tormenta eléctrica).

Según explicó el jefe de guardavidas Luis Torres, la bandera verde (de un tono verde flúor que se distingue fácilmente a la distancia) no reemplazará las tradicionales señales que indican el estado del mar, sino que funcionará como un complemento para delimitar las zonas y momentos en los que los deportistas pueden ingresar al agua.

“Si la bandera verde está puesta, significará que se podrán practicar las actividades en el lugar. Si la retiramos, el deportista náutico deberá ir a la zona específica”, detalló Torres en diálogo con el medio local Adnsur.

Temporada de surf en la Patagonia.

Hasta la temporada pasada, la práctica de deportes fuera de las zonas designadas estaba restringida, incluso cuando las condiciones del mar no representaban un riesgo. Con la nueva medida, se habilitará una franja de aproximadamente un kilómetro adicional destinada exclusivamente a actividades náuticas, lo que permitirá descomprimir el espacio de los bañistas y optimizar la seguridad.

La decisión también responde al reconocimiento de Rawson como Capital Provincial del Surf, título otorgado en 2024, que implicaba la necesidad de adaptar las normas a la creciente actividad deportiva y turística de la región.

Temporada de surf en la Patagonia.

Además de su valor práctico, la bandera verde tiene un simbolismo ambiental y educativo: promueve el uso compartido y responsable del espacio costero, fomenta el respeto por el entorno marino y alinea la gestión local con estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad.

Con esta incorporación, Playa Unión no solo marca un hito para el país, sino que abre camino a un nuevo modelo de playas inclusivas, seguras y adaptadas al cambio de hábitos turísticos y deportivos. Si la prueba piloto resulta exitosa, otras provincias podrían adoptar el mismo sistema en los próximos años.