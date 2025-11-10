El pueblito desconocido cerca de CABA que es ideal para una escapada turística en busca de armonía y belleza natural

La región, que se caracteriza por actividades agropecuarias, también se destaca por su tranquilidad para hacer caminatas, paseos en bicicletas o un picnic en familia sin irse muy lejos de la Ciudad. Enterate de cuál se trata y cómo llegar a ella para visitarla un fin de semana.

El Triunfo, localidad del partido de Lincoln. Foto: TruenoTour

Más allá de sus destinos tradicionales, la provincia de Buenos Aires esconde localidades menos conocidas que son perfectas para quienes buscan una escapada turística distinta con aire libre, belleza natural y tranquilidad.

Un pueblo que cumple con dichas características es El Triunfo, una pequeña localidad que se encuentra en el partido de Lincoln, al noroeste de Buenos Aires. Se puede llegar a ella mediante la Ruta Provincial 50.

En un radio de unos 30 km hay localidades y algunos parajes del partido de Lincoln que rodean este paisaje rural, que está integrado por caminos tranquilos, la zona de campos y una hermosa naturaleza.

Entre las principales actividades que se pueden hacer en El Triunfo, se encuentran las caminatas al aire libre, un paseo en bicicleta o una tarde de picnic. También, hay lugares para hacer cabalgatas o pesca.

Dentro del casco urbano destacan edificaciones que invitan a un histórico recorrido: la antigua estación ferroviaria (hoy biblioteca y museo), la casa de ramos generales y un viejo hotel, que rememoran tiempos pasados.

Por otro lado, la gastronomía local aparece como un buen motivo para visitar El Triunfo: carnes, empanadas, quesos y postres caseros conforman la oferta ligada al entorno agropecuario.

¿Cómo llegar a la localidad de El Triunfo desde CABA?

En auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se puede tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Junín. Allí, se empalmaría con la Ruta Nacional 188 en dirección a Lincoln.

Finalmente, desde Lincoln se ingresa por la Ruta Provincial 50 unos 25 km hasta la hermosa localidad de El Triunfo. El viaje suele demandar aproximadamente unas cuatro horas, según el tráfico y la ruta que se elija.

