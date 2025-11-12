Ni Palermo ni Belgrano: el estudio que reveló cuál es el mejor barrio de CABA para vivir y sorprendió a todos

El informe fue hecho por la Universidad Nacional de La Plata y analizó diferentes indicadores como seguridad, oferta educativa, transporte, acceso a centros de salud y nivel de contaminación. Cuál es el mejor barrio de CABA para vivir.

El estudio fue realizado por la Universidad de La Plata. Foto: Colegiales Info

Un reciente informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) determinó cuál es el mejor barrio de la Ciudad de Buenos Aires para vivir. El relevamiento despejó a dos zonas que podrían haberse llevado tranquilamente el primer puesto, como Belgrano o Palermo.

El barrio que le ganó a Palermo y Belgrano: cuál es la mejor zona de CABA para vivir

El estudio analizó diferentes indicadores como seguridad, oferta educativa, transporte, acceso a centros de salud y nivel de contaminación. Se trata de Colegiales, que se impuso por ofrecer un ritmo más sereno y una identidad de barrio pese a encontrarse entre dos zonas muy activas, como Palermo y Belgrano.

Además, los especialistas destacaron la cantidad de plazas y arboledas, su baja densidad poblacional y la arquitectura que conserva casas bajas y calles adoquinadas. “Colegiales combina una buena calidad ambiental con una oferta cultural y gastronómica que crece año a año, sin perder su espíritu residencial”, explicaron desde el equipo que elaboró el estudio.

Calle Gorostiaga, Colegiales. Foto: Instagram @somos.colegiales

De esta manera, el estudio sugirió que Colegiales encarna el equilibrio entre vivir cerca del centro y mantener ciertas cualidades de barrio residencial, algo que muchas familias y jóvenes valoran al momento de elegir dónde vivir.

CABA: qué otros barrios tuvieron buenos puntajes en el estudio

Otros barrios que obtuvieron buenos puntajes fueron Villa Urquiza, Belgrano y Palermo, aunque ninguno logró igualar el equilibrio que mantiene Colegiales entre calma barrial y acceso a infraestructura.