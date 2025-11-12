Rodeada de montañas y lagos espejo: el pueblo patagónico de 1.500 habitantes que esconde un bosque milenario

Se trata de uno de los destinos más encantadores, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Dónde queda y cuál es su historia.

Villa Pehuenia, el lugar escondido de la provincia de Neuquén. Foto: Instagram @villapehuenia

La Argentina es uno de los países con más extensión del planeta y, como tal, tiene rincones llenos de aventura, magia y paisajes milenarios para visitar. Cualquier aventurero sabe que una de las regiones más importantes para hacer senderismo es la Patagonia y, por eso, en la provincia de Neuquén, a orillas del Lago Aluminé y muy cerca de la Cordillera de los Andes, se encuentra una verdadera joya con solamente 1.500 habitantes.

Estamos hablando de Villa Pehuenia, un pueblo que enamora a quienes buscan tranquilidad, aire puro y contacto pleno con la naturaleza. Este lugar combina paisajes imponentes, bosques milenarios y aguas transparentes, ofreciendo una experiencia auténtica y alejada de las rutas turísticas más tradicionales para disfrutar de unas vacaciones lejos del ruido de la ciudad y las grandes aglomeraciones de gente.

Villa Pehuenia, provincia de Neuquén.

La región, caracterizada por sus impactantes montañas y lagos glaciares, como Aluminé y Moquehue, se convierte en el escenario perfecto para los apasionados del ciclismo de montaña, las largas caminatas y la fotografía, donde podrán rodearse de un bosque milenario y fascinante y aguas cristalinas.

Además de las clásicas actividades como kayak, pesca y windsurf en el Lago Aluminé, los aventureros tienen la oportunidad de explorar el volcán Batea Mahuida, cuyas laderas ofrecen emocionantes rutas de trekking para el verano y espacios de esquí y snowboard durante el invierno.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los mayores atractivos son los circuitos diseñados específicamente para Mountain Bike. Entre ellos se destacan la “Vuelta al Lago Aluminé” con 53 km de extensión y una duración aproximada de 6 horas y 14 minutos, el “Cráter del Bates Mahuida y bajada por el bosque” con 25 km y 3 horas y 15 minutos de duración, y el desafiante “Circuito 5 Lagunas - Villa Pehuenia” con 20 km y una duración estimada de 6 horas y 35 minutos.

Paisajes en Villa Pehuenia, ubicado en la provincia de Neuquén.

El acceso a Villa Pehuenia es posible a través de dos rutas: desde Zapala por la Ruta Provincial 13, disfrutando de un pintoresco recorrido de 117 km por altas montañas, o desde Aluminé por la Ruta Provincial 23, siguiendo el valle del río del mismo nombre.

Aquellos que busquen una opción más pintoresca, pueden ingresar por la Ruta 11, disfrutando del circuito Pehuenia, a tan solo 19 km de Aluminé.

Villa Pehuenia.

La historia de Villa Pehuenia

La ciudad fue fundada en el año 1989, y comenzó a habitarse con la venta de loteos a bajos precios por parte del gobierno neuquino para promocionar esta zona casi desconocida. Posteriormente, poco a poco comenzaron a aparecer las primeras construcciones.

El 20 de enero de dicho año, mediante Decreto N ° 153 del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén, se estableció la creación de la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia, con jurisdicción en todo el perilago de los Lagos Aluminé y Moquehue.

Sin embargo, esta localidad del sur argentino tiene muy pocos años de vida turística. Se puede visitar con la idea de recorrerla a caballo, en bicicleta o simplemente a pie buscando sentirse parte de la naturaleza. Además, posee una destacada gastronomía que utiliza productos locales como el piñón, el fruto de la araucaria.